Энергетика
Газета.RuПутин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи
Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос установления спецтарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+, говорится в перечне поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.Коммерсантъ05:00
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