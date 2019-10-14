Общество
РИА НовостиПутин поручил обеспечить Дальний Восток высокоскоростным интернетом
Президент России Владимир Путин поручил правительству до февраля 2020 года разработать предложения по обеспечению широкополосным доступом в интернет домохозяйств и социально-значимых объектов Дальнего Востока.
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Политика
Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы
REGNUM вчера в 23:23
Общество
Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в Россию
В России не должно быть смертной казни, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Московский Комсомолец 09:14
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:41
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Культура
Маша Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский
Певица Маша Распутина рассказала о давнем конфликте с Владимиром Зеленским, который произошел в 2010 году, когда тот еще был комиком.
ТК Звезда 05:02
Общество
В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму
Газета.Ru вчера в 15:26
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского помочь ей вернуться на родину
Наташа Королева сообщила поклонникам, что направила письмо на имя нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить приговор по сфабрикованному делу и разрешить ей въезд на родину.
Телепрограмма 08:29
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
Как заявляет Лиза Франкетти, командующая американским шестым флотом, цель появления в Черном море эсминца США "Портер" является желанием Соединенных Штатов Америки показать союзникам по НАТО приверженность свободе судоходства.
В городе R вчера в 02:30
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
Россия завершает переход на цифровое телевещание
Известия вчера в 18:53
Футбол
Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".
Вести.Ru 11:10
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Ведомости 10:18
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Футбол
Алексис Санчес травмировался в матче за сборную Чили
Форвард, находящийся в расположении сборной Чили, получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0). В концовке игры Санчес повредил лодыжку и не смог остаться на поле, попросив замену.
Газета.Ru 12 октября в 20:27
Армия и оружие
Главы МИД ЕС призвали Турцию прекратить операцию в Сирии
Страны - члены Евросоюза не ввели оружейное эмбарго в отношении Турции из-за ее военной операции в Сирии, но договорились координировать политику относительно поставок оружия Анкаре.
ТАСС 08:28
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Авто
Названа дата появления премиального кроссовера Exeed TXL в России
Китайская компания Chery привезет в Россию свой премиальный суббренд Exeed в марте 2020 года.
Автоновости дня 09:26
Кино
В сети появился финальный трейлер «Холодного сердца 2»
В понедельник, 14 октября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv 10:44
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Происшествия
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
Вести.Ru 11:40
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Армия и оружие
Франция заявила о намерении остановить турецкую операцию в Сирии
Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии.
Известия 01:00
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33