Сотни украинских семей остались без крова в Англии после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их жильем, сообщила британская газета Guardian со ссылкой на официальные данные.
Президент США Джо Байден заявил, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.