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Президент Путин поручил обеспечить доступные цены на легковые автомобили для россиян

Необходимо принять меры, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в российской автомобильной промышленности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по автопрому
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«Вторая задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году», — отметил российский лидер.
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В последние два года в России, указал Путин, ежегодно продавались около 1,5 млн автомобилей, однако в текущем году объемы продаж упали на 51% за последние пять месяцев.
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На совещании глава государства попросил доложить о том, что планируется сделать в этом направлении как для поступления новых машин в салоны, так и для поддержки покупателей.
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