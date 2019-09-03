с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Происшествия В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка 18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.

Общество Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе "Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.

Транспорт В Петербурге открыли развязку ЗСД с Новым шоссе В Петербурге состоялся пуск рабочего движения по новой развязке, которая соединяет ЗСД с Новым шоссе.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Политика «Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Джонсон лишился большинства в парламенте В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.

Космос Почувствуйте разницу. NASA показало, что стало с ледниками Гренландии за полвека Космическое агентство NASA продемонстрировало наглядный пример последствий глобального потепления — предложило сравнить фото гренландских ледников, сделанные в разные годы.

Авто Названы типичные неисправности Audi A4 Названы типичные неисправности автомобиля Audi А4, о которых должны знать его владельцы, чтобы заранее приготовиться к диагностике и ремонту своего авто, сообщает Auto.ru.

Энергетика Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Единоборства Стал известен первый соперник Усика в тяжелом весе Бой между боксерами сорвался из-за травмы украинца. Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Происшествия В Пензе задержали 8 зарегистрированных кандидатов в Городскую думу Кандидаты проводили свою акцию на городской площади. Сейчас их везут в отдел полиции.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Финансы Украина выплатит долг в $1,1 млрд «Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Футбол Стало известно, когда Мамаев сможет вернуться в футбол Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о перспективах футболиста Павла Мамаева найти себе клуб после освобождения из колонии.

Хоккей «Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.

Кино Скончалась актриса Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.

Экономика Рекордный урожай в России начал гнить В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.