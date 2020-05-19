Поручаю правительству, Минздраву и Минтруду, субъектам федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно все должно быть прозрачно и понятно: кому и за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях.

Правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат поручил Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер социально-экономических отношений.

Политика К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми. 45

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Происшествия В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре В полицию поступила информация о том, что вечером 17 мая в Рязани в баре на улице Почтовой проходит концерт местных артистов эстрады в стиле «стендап».

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