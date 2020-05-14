Коронавирус
Газета.RuПутин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
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Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Интеллектуальная собственность — подумайте об этом заблаговременно — должна быть безусловно обеспечена.
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Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Игрок «Кто хочет стать миллионером» угадал конечный ответ и не выиграл
Участник британской телевизионной интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли смог правильно ответить на финальный вопрос, но не выиграл – он не решился рискнуть уже заработанной суммой.
РЕН ТВ 09:47
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Шоу-бизнес
Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей
Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
RuNews24.ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Юморист выложил в соцсеть трогательное видео Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Лиза и Гарри, не дают родителям заскучать на самоизоляции.
WomanHit.ru 09:31
Происшествия
Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
Общество
Российские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
На границе с Китаем российские дальнобойщики устроили забастовку.
FreeNews-Volga 10:36
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости
На заседании Петроградского районного суда мужчина заявил, что знал об ограничительных мерах, но старался не слушать новости, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Российская газета 12:32
Происшествия
Присвоившая 109 миллионов чиновница оштрафована на 40 тысяч
Штраф на сумму 40 тысяч рублей чиновнице, потратившей около 109 миллионов рублей не по назначению, выписал Невский районный суд, 14 мая сообщает пресс-служба суда.
ИА Красная Весна 08:17
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Общество
В Минпросвещения перенесли проведение ЕГЭ на более поздние сроки
Министерство просвещения России решило перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников школ в 2020 году.
Дождь вчера в 07:53
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Гаджеты
Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире
В результате названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире за этот период.
Ferra 08:45
Общество
На Среднем Урале разрешат работать торговым центрам и общепиту
REGNUM вчера в 09:35