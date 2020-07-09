с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.

Происшествия В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья. 586

Происшествия В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону. 3

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,6K

Общество В работе Мегафона и Yota произошел сбой В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. 16

Общество В ВОЗ заявили о приходе второй волны коронавируса «хоть завтра» Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса может прийти хоть завтра, если все расслабятся.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). 574

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом. 20

Общество Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев. 111

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 26

Экономика Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости. 7

Армия и оружие На Украине оценили возможность военного вторжения России В ВСУ рассказали, что усилили силы разведки у крымских границ. На Украине оценили возможность военного вторжения России.

Происшествия Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае. 4

Технологии Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке «Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore. 88

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 292