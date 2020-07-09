Экономика
RT на русскомПутин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомостивчера в 12:26
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Кабмину поручено до 24 июля обеспечить принятие закона о прогрессивном налогообложении
Газета.Ruвчера в 11:34
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Царьград08 июля в 13:53
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Газета.Ru 03:22
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СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru вчера в 11:07
Здоровье
Глава Минздрава Башкирии объяснил низкую смертность от коронавируса в регионе
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В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
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Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
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Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
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Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
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В ВСУ рассказали, что усилили силы разведки у крымских границ. На Украине оценили возможность военного вторжения России.
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Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
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«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год
Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год.
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Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
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Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
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В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games
Sony готовится к запуску своей консоли нового поколения PlayStation 5. Производитель уже показал дизайн приставки, а также огласил список игр, в которые можно будет играть сразу после релиза консоли.
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