Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
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Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT сфере до 24 июля

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Царьград08 июля в 13:53
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Следствие попросило арестовать хабаровского губернатора

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Общество

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
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Технологии

Сбербанк запустил новый платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay.
Shraibikus News 02:09
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

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Общество

Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа

После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
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Космос

Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Общество

В работе Мегафона и Yota произошел сбой

В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Общество

В ВОЗ заявили о приходе второй волны коронавируса «хоть завтра»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса может прийти хоть завтра, если все расслабятся.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru вчера в 11:07
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Здоровье

Глава Минздрава Башкирии объяснил низкую смертность от коронавируса в регионе

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объяснил низкую смертность от коронавируса в регионе.
КП - Уфа 03:14
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом

Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Общество

Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт вчера в 20:49
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Экономика

Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%

Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01
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Армия и оружие

На Украине оценили возможность военного вторжения России

В ВСУ рассказали, что усилили силы разведки у крымских границ. На Украине оценили возможность военного вторжения России.
Piter.tv 03:10
Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
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Футбол

«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год

Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год.
ГЛАС.RU вчера в 22:09
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Происшествия

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
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Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today 08 июля в 07:35
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Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Игры

Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games

Sony готовится к запуску своей консоли нового поколения PlayStation 5. Производитель уже показал дизайн приставки, а также огласил список игр, в которые можно будет играть сразу после релиза консоли.
ITZine.ru 02:50
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