с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

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