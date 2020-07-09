Экономика
RT на русскомПутин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомостивчера в 12:26
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Путин поручил до 24 июля подготовить поправки в рамках налогового маневра для IT
Коммерсантъвчера в 13:38
Кабмину поручено до 24 июля обеспечить принятие закона о прогрессивном налогообложении
Газета.Ruвчера в 11:34
Чистка «гламурятника» неизбежна: Путин сделал первый шаг, Сбербанку пора насторожиться
Царьград08 июля в 13:53
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Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
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Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги.
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