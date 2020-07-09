с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. 95

Общество Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс". 35

Происшествия Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. 103

Политика Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании В МВД переданы материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. 1

Гаджеты Apple выпустила iOS 14 beta 2 и iPadOS 14 beta 2 Стоит напомнить, что компания Apple объявила о скором выходе программного обеспечения iOS 14 и iPadOS 14.

Экономика Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга. 158

Общество Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы. 25

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 263

Политика Бутина отреагировала на протесты в США В некоторых штатах Америки из-за действий демократов отменили правило предъявлять паспорт на выборах.

Футбол «Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».

Автоспорт Хэмилтон порадовался, что механики «Ред Булл» дружно встали на колено Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил механиков «Ред Булл», которые на стартовой решётке Гран-при Австрии поддержали акцию 14 гонщиков Формулы-1 и встали на колено в знак поддержки борьбы с расизмом.