Экономика
RT на русскомПутин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомости12:26
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Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
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Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
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Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Политика
Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании
В МВД переданы материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Взгляд.ру 11:55
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
25% магазинов возобновили работу в торговых центрах Петербурга
Аналитики подсчитали, что доля работающих магазинов в петербургских торговых центрах сейчас составляет от 25% до 40%.
АБН 12:17
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47
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Apple выпустила iOS 14 beta 2 и iPadOS 14 beta 2
Стоит напомнить, что компания Apple объявила о скором выходе программного обеспечения iOS 14 и iPadOS 14.
МИТ 07 июля в 15:33
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга.
Коммерсантъ 02:24
Культура
Джавиша Лесли станет первой чернокожей «Бэтвумен»
Поздравляю Джавишу Лесли с получением роли летучей мышки. Вы стали членом потрясающей команды.
ИА InterMedia 08:10
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро
В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
MobiDevices 04:16
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что в четверг у границ балтийской республики были замечены семь российских военных кораблей.
ТАСС 12:17
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru 09:11
Политика
Бутина отреагировала на протесты в США
В некоторых штатах Америки из-за действий демократов отменили правило предъявлять паспорт на выборах.
Телеканал 360° 12:37
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Футбол
«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым
Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Политика
Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России
Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
Автоспорт
Хэмилтон порадовался, что механики «Ред Булл» дружно встали на колено
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил механиков «Ред Булл», которые на стартовой решётке Гран-при Австрии поддержали акцию 14 гонщиков Формулы-1 и встали на колено в знак поддержки борьбы с расизмом.
Чемпионат 13:17
Политика
В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40