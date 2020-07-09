с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

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Экономика Петербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). 8

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 305

Футбол Повторный тест Винисиуса не подтвердил заражение коронавирусом По данным источника, повторный тест не подтвердил заражение коронавирусом.

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Армия и оружие Инструктор в Донбассе: Зеленский боится собственной армии больше, чем России Президент Украины Владимир Зеленский боится собственной армии больше России и разоружает части, когда едет на передовую к военным, сообщила военный инструктор в Донбассе, украинская националистка Маруся Зверобой в эфире интернет-канала skrypin.ua.

Происшествия Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге. 30

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 5

Политика В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай. 140

Политика Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 37

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона. 5

Общество Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека. 1,3K

Политика Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 128

Энергетика Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Технологии Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. 4