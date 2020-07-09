Экономика
RT на русскомПутин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить104
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомости12:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество
На «Матч-ТВ» из-за падения доходов полностью сменилось руководство
Смена руководства произошла из-за резкого падения доходов «Матч-ТВ».
ProstoProSport вчера в 07:15
Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
Происшествия
С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей
Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС), сообщило Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 15:05
Экономика
Петербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД).
REGNUM 09:25
Спорт
Китай отменил почти все международные соревнования до конца 2020 года
Китай откажется от проведения большинства международных соревнований в 2020 году.
Матч ТВ 09:52
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Футбол
Повторный тест Винисиуса не подтвердил заражение коронавирусом
По данным источника, повторный тест не подтвердил заражение коронавирусом.
Bookmaker-ratings.ru 13:18
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Армия и оружие
Инструктор в Донбассе: Зеленский боится собственной армии больше, чем России
Президент Украины Владимир Зеленский боится собственной армии больше России и разоружает части, когда едет на передовую к военным, сообщила военный инструктор в Донбассе, украинская националистка Маруся Зверобой в эфире интернет-канала skrypin.ua.
ФАН 14:30
Происшествия
Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге
Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге.
РБК 12:25
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Политика
В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
Политика
Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами
Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.
Известия 14:39
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Футбол
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью с "Борнмутом" в матче 34-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 15:04
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
Происшествия
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина
9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Технологии
Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма
Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
Происшествия
Украина выдворила криминального авторитета по прозвищу Дед
Криминальный авторитет по прозвищу Дед, являющийся гражданином Армении, выдворен за пределы Украины.
Газета.Ru 14:27
Гаджеты
Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6
Evo-rus.com 12:41