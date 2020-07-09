Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля законов о налоговом маневре в IT и об увеличении НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов руб в год, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам обращения главы государства к гражданам РФ от 23 июня 2020 года.

Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT

Общество PayPal прекращает внутренние переводы в России Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России. 210

Происшествия Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Times. 41

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 316

Общество Главный инфекционист США предсказал усиление пандемии Мир все еще стоит на начальном этапе пандемии коронавируса, заявил главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом США доктор Энтони Фаучи. 79

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству. 863

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. 4

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 257

Финансы Курс юаня достиг максимального уровня с марта Юань уже несколько дней укрепляет свои позиции и впервые с марта пересек отметку в 7 юаней за доллар США, при этом USDCNY теперь тестирует линию тренда с марта 2018 года.

Политика В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. 4

Общество В торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу.

Экономика Петербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). 5

Футбол «Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении» В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". 469

Общество Масочный режим ужесточили в Алтайском крае Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом. 5

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 7

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). 514

Армия и оружие Для «Русских Витязей» построили еще четыре истребителя Су-35С До последнего времени основным самолетом "Русских Витязей" оставался истребитель Су-30СМ. В 2017 году командир пилотажной группы полковник Андрей Алексеев рассказал корреспонденту Mil.Press Военное, что переоснащение на Су-35 потребует около двух лет. 3

Общество Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров Позднее представитель Delivery Club (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group) сообщил РБК, что один из логистических партнеров сервиса вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, однако в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена. 9