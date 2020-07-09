Экономика
РИА НовостиПутин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля законов о налоговом маневре в IT и об увеличении НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов руб в год, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам обращения главы государства к гражданам РФ от 23 июня 2020 года.
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Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Комсомольская правда10:57
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Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
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Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах
Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Times.
РБК 10:29
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Главный инфекционист США предсказал усиление пандемии
Мир все еще стоит на начальном этапе пандемии коронавируса, заявил главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом США доктор Энтони Фаучи.
Газета.Ru 09:28
Транспорт
В Москве на «фиолетовой» линии метро снизят тарифы на проезд
В Москве снизят стоимость проезда на "фиолетовой" ветке метро. Эксперимент проведут вне часа пик.
Российская газета 11:17
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая.
Discover24 10:25
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 11:21
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Финансы
Курс юаня достиг максимального уровня с марта
Юань уже несколько дней укрепляет свои позиции и впервые с марта пересек отметку в 7 юаней за доллар США, при этом USDCNY теперь тестирует линию тренда с марта 2018 года.
Profinance.ru 05:13
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем 10:03
Технологии
«МегаФон» назван лидером по скорости мобильного интернета в России
3DNews вчера в 07:15
Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Общество
В торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу
В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу.
Piter.tv 07:48
Общество
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Экономика
Петербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД).
REGNUM 09:25
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Общество
Масочный режим ужесточили в Алтайском крае
Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 10:32
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Здоровье
Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией
Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского минздрава, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:29
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Армия и оружие
Для «Русских Витязей» построили еще четыре истребителя Су-35С
До последнего времени основным самолетом "Русских Витязей" оставался истребитель Су-30СМ. В 2017 году командир пилотажной группы полковник Андрей Алексеев рассказал корреспонденту Mil.Press Военное, что переоснащение на Су-35 потребует около двух лет.
Mil.Press Военное 07:04
Общество
Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Позднее представитель Delivery Club (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group) сообщил РБК, что один из логистических партнеров сервиса вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, однако в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 09:50
Армия и оружие
На Украине презентовали новые погоны для парадной формы военнослужащих ВСУ
Новые парадные погоны, которые планируется ввести для ношения военнослужащими ВСУ, презентовал полковник Игорь Непотому – начальник отдела разработки и внедрения военной символики Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины.
Военное обозрение 07:01