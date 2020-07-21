Экономика
ToDay News UfaПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Как сообщает ToDay News Ufa, документ был опубликован на официальном сайте Кремля.
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Путин поручил обеспечить устойчивое развитие доходов и пенсий россиян до 2030 года
Народные новости01:36
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Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
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Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию
Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
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Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Известия вчера в 06:27
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
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Футбол
Футболистам «Ливерпуля» вручили кубок за победу в чемпионате Англии
Футболистам "Ливерпуля" в среду был вручен кубок за победу в чемпионате Англии сезона-2019/20.
РИА Новости вчера в 18:20
Армия и оружие
Серийное производство вертолета Ми-26Т2В начнется в 2021 году
Серийное производство тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начнется в первой половине 2021 года, заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
ПолитРоссия 02:40
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Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело вчера в 02:55
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Политика
Помпео подтвердил союз и сотрудничество США с Прибалтикой
Вашингтон, 23 июля 2020, 07:22 — REGNUM Соединенные Штаты всегда поддерживали независимость стран Прибалтики и никогда не признавали их вхождения в состав СССР.
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Продажи «М.Видео-Эльдорадо» снизились во II квартале на 5,8%
"В апреле продажи группы снизились на 23,5% год к году, в мае - на 3,8%, в июне продажи вернулись к росту, который составил 7,1% год к году", - отмечается в сообщении.
ТАСС 03:41
Общество
В России предложили запретить брать кредиты через приложения
Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил российскому Центробанку запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения.
Газета.Ru 00:51
Экономика
Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд
Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
РБК 02:21
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни
Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
OAnews вчера в 05:23
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Армия и оружие
Минобороны Армении заявило об отбитой атаке спецназа Азербайджана
Ридус 21 июля в 16:37
Общество
В Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост внебольничных пневмоний
В мае 2020 года в Петербурге было зафиксировано 9560 случаев внебольничный пневмоний, что в 9,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
РБК 03:47
Авто
Правительство возместит 60% затрат по переводу автомобиля на газ
Как отмечается, за первое полугодие 2020 года более 800 автомобилей уже перевели с бензина на метан, всего же в республике уже около 7 тысяч машин переведены на газ.
Волжская новь 02:16
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Здоровье
Коллективный иммунитет к коронавирусу проверят в Приамурье
В Амурской области начнется исследование жителей на иммунитет к коронавирусу. Регион вошел в пилотный проект Роспотребнадзора.
EastRussia 03:19
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Общество
Роскачество проверило винные напитки
Роскачество проверило винные напитки и выявило в них разнообразные нарушения.
РИА Новости 01:30
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей
Эмин Агаларов решил поселить свою бывшую супругу Алену Гаврилову в доме за 70 миллионов рублей.
Дни24 вчера в 21:00
Музыка
Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
Последний студийный альбом музыкантов вышел в 1982 году. Легендарная шведская группа ABBA собирается выпустить в 2021 году пять новых песен.
Piter.tv 00:48