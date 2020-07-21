Как сообщает ToDay News Ufa, документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Кино Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.

Футбол Футболистам «Ливерпуля» вручили кубок за победу в чемпионате Англии Футболистам "Ливерпуля" в среду был вручен кубок за победу в чемпионате Англии сезона-2019/20.

Политика Помпео подтвердил союз и сотрудничество США с Прибалтикой Вашингтон, 23 июля 2020, 07:22 — REGNUM Соединенные Штаты всегда поддерживали независимость стран Прибалтики и никогда не признавали их вхождения в состав СССР. 4

Экономика Продажи «М.Видео-Эльдорадо» снизились во II квартале на 5,8% "В апреле продажи группы снизились на 23,5% год к году, в мае - на 3,8%, в июне продажи вернулись к росту, который составил 7,1% год к году", - отмечается в сообщении.

Экономика Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal. 1

Общество В Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост внебольничных пневмоний В мае 2020 года в Петербурге было зафиксировано 9560 случаев внебольничный пневмоний, что в 9,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. 56

Авто Правительство возместит 60% затрат по переводу автомобиля на газ Как отмечается, за первое полугодие 2020 года более 800 автомобилей уже перевели с бензина на метан, всего же в республике уже около 7 тысяч машин переведены на газ. 14

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 207

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 548

Здоровье Коллективный иммунитет к коронавирусу проверят в Приамурье В Амурской области начнется исследование жителей на иммунитет к коронавирусу. Регион вошел в пилотный проект Роспотребнадзора.