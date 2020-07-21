Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Как сообщает ToDay News Ufa, документ был опубликован на официальном сайте Кремля.
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Путин поручил обеспечить устойчивое развитие доходов и пенсий россиян до 2030 года

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Услышал людей? Путин принял решение по пенсиям

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Путин поручил обеспечить рост окладов и пенсий не ниже инфляции

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Рост доходов и пенсий россиян будет не ниже инфляции

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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Российская газета21 июля в 06:08
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Космос

Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса

Российская газета 02:24
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио вчера в 11:18
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Кино

Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России 21 июля в 13:00
Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Известия вчера в 06:27
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Футбол

Футболистам «Ливерпуля» вручили кубок за победу в чемпионате Англии

Футболистам "Ливерпуля" в среду был вручен кубок за победу в чемпионате Англии сезона-2019/20.
РИА Новости вчера в 18:20
Армия и оружие

Серийное производство вертолета Ми-26Т2В начнется в 2021 году

Серийное производство тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начнется в первой половине 2021 года, заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
ПолитРоссия 02:40
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Общество

Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ

Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело вчера в 02:55
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
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Политика

Помпео подтвердил союз и сотрудничество США с Прибалтикой

Вашингтон, 23 июля 2020, 07:22 — REGNUM Соединенные Штаты всегда поддерживали независимость стран Прибалтики и никогда не признавали их вхождения в состав СССР.
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Экономика

Продажи «М.Видео-Эльдорадо» снизились во II квартале на 5,8%

"В апреле продажи группы снизились на 23,5% год к году, в мае - на 3,8%, в июне продажи вернулись к росту, который составил 7,1% год к году", - отмечается в сообщении.
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Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
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Общество

В России предложили запретить брать кредиты через приложения

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил российскому Центробанку запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения.
Газета.Ru 00:51
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Экономика

Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд

Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
РБК 02:21
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
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Единоборства

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Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни

Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
OAnews вчера в 05:23
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Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Армия и оружие

Минобороны Армении заявило об отбитой атаке спецназа Азербайджана

Ридус 21 июля в 16:37
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Общество

В Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост внебольничных пневмоний

В мае 2020 года в Петербурге было зафиксировано 9560 случаев внебольничный пневмоний, что в 9,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
РБК 03:47
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Авто

Правительство возместит 60% затрат по переводу автомобиля на газ

Как отмечается, за первое полугодие 2020 года более 800 автомобилей уже перевели с бензина на метан, всего же в республике уже около 7 тысяч машин переведены на газ.
Волжская новь 02:16
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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Общество

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Здоровье

Коллективный иммунитет к коронавирусу проверят в Приамурье

В Амурской области начнется исследование жителей на иммунитет к коронавирусу. Регион вошел в пилотный проект Роспотребнадзора.
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Общество

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
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Общество

Роскачество проверило винные напитки

Роскачество проверило винные напитки и выявило в них разнообразные нарушения.
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Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей

Эмин Агаларов решил поселить свою бывшую супругу Алену Гаврилову в доме за 70 миллионов рублей.
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Музыка

Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни

Последний студийный альбом музыкантов вышел в 1982 году. Легендарная шведская группа ABBA собирается выпустить в 2021 году пять новых песен.
Piter.tv 00:48
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