Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Российская газета 12:53
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:58
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Футбол
Тренер «Тамбова»: после удаления играть против ЦСКА очень сложно
Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин отреагировал на поражение в гостевом матче заключительного, 30-го тура чемпионата России, против московского ЦСКА.
News.ru 14:18
Путешествия
Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии
Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
Экономика сегодня вчера в 22:54
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
Политика
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 14:37
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Происшествия
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес
Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей
Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее вдовца, телеведущего Дмитрия Шепелева, 7 млн рублей, сообщает "МК".
Газета.Ru 14:04
Общество
ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года
«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года»,— сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Коммерсантъ 15:00
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Музыка
ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году
Шведская группа ABBA в 2021 году выпустит пять новых песен.
News.ru 11:33
Футбол
ЦСКА хочет получить за Влашича от «Наполи» 20 млн евро
Напомним, Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года, куда перешел на правах аренды из «Эвертона».
Vprognoze.ru 06:15
Здоровье
Министр сельского хозяйства Свердловской области скончался от COVID-19
В больнице Екатеринбурга от COVID-19 скончался глава Минсельхоза Свердловской области Дмитрий Дегтярев.
Вести.Ru 14:04
Футбол
Савин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛ
Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин заявил, что его бывший клуб пытается купить место "Тамбова" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 15:00
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Вести.Ru 10:07
Футбол
«Ростов» вышел в квалификацию Лиги Европы, заняв 5-е место в РПЛ
В заключительном туре РПЛ «Ростов» проиграл «Зениту» (1:2). По итогам сезона «Ростов» обеспечил себе участие в квалификации Лиги Европы.
Sports.ru 14:14
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Армия и оружие
Украинские СМИ обвинили Россию в провокации против болгарского корабля на Sea Breeze 2020
На Украине обвинили Россию в том, что она якобы устроила провокацию с целью помешать военным учениям НАТО в Черном море.
ПолитРоссия 13:01
Шоу-бизнес
Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе
Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН 06:35