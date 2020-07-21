Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил обеспечить рост окладов и пенсий не ниже инфляции

ГлобалМСК.рувчера в 18:12

Пенсии в ближайшие годы будут привязаны только к инфляции

Новые Известиявчера в 12:09

О росте доходов россиян до 2030 года

Давыдов.Индексвчера в 14:59

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

ToDay News Ufaвчера в 14:44

Правительству разрешили заморозить индексацию пенсий россиян

Konkurent.ruвчера в 17:16

Услышал людей? Путин принял решение по пенсиям

Primpress.ruвчера в 06:25

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Российская газета21 июля в 06:08
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Общество

Кузбасс снова закрыл границы для приезжающих из других регионов Сибири

Приезжающие из других регионов Сибири в Кемеровскую область снова будут отправлены на обязательный 14-дневный карантин.
Вести-Томск вчера в 23:16
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Технологии

Arm не предлагать: Apple не проявила интереса к покупке британского разработчика

В случае с вероятной покупкой активов Arm компанией NVIDIA инициативу могла проявлять последняя, но у SoftBank на их счёт могли иметься свои планы, и дело не только в возможном публичном размещении акций британского холдинга.
3DNews вчера в 23:49
Политика

США обвинили Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обвинил Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях.
Lenta.ru вчера в 16:02
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
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Общество

Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ

Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело вчера в 02:55
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Политика

Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:42
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
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Политика

Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных сил в лице сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с разгулом преступности в американских городах.
РБК вчера в 22:49
3
Технологии

Microsoft показала обновленный дизайн Office 365

Microsoft раскрыла детали того, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав офисного пакета компании.
Piter.tv вчера в 07:24
12
Шоу-бизнес

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com вчера в 09:29
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли убитой девушку

В Москве в квартире в Колпачном переулке нашли тело женщины 1993 года рождения, сообщает Главное следственное управление по Москве.
РБК вчера в 08:38
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Политика

WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson

Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru 20 июля в 16:05
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета вчера в 09:49
67
Путешествия

Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга

НГС.Кемерово вчера в 21:00
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Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Владимир Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке, сообщает «Газета.ru».
Моя Москва.онлайн вчера в 01:21
849
Политика

Штаб Трампа использовал снимки Майдана для агитационного постера

Избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа использовал снимки Майдана 2014 года для создания агитационного постера против "хаоса и насилия" в США.
ПолитРоссия вчера в 18:27
Авто

В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL

Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
Новые автомобили 00:07
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Здоровье

В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса

Санитарные врачи фиксируют рост числа бессимптомных случаев коронавируса в Приморье, распространение преобладает среди офисных работников, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:37
3
Политика

Олег Имамеев стал мэром Благовещенска

Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева, который пока занимает пост первого заместителя мэра, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
РИА Новости вчера в 22:38
6
Авто

Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com 21 июля в 11:54
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России.
REGNUM вчера в 04:00
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Кино

HBO начал работу над приквелом сериала «Игра престолов»

В HBO начали работу над приквелом «Игры престолов». Сериал получил название «Дом дракона», пишет Insider со ссылкой на источник.
Live24 вчера в 01:41
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Авто

Опубликованы комплектации нового Kia K5 для России

У российских дилеров новая генерация седана Kia Optima, которая будет продаваться под названием K5, появится в семи комплектациях.
SpeedMe вчера в 01:01
2
Общество

Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана

Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
РАПСИ вчера в 13:43
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Общество

В Кемерове ночью украли портрет Тулеева с доски почётных граждан

ВашГород.ру вчера в 23:26
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Происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса

РИА Новости вчера в 00:32
Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия вчера в 08:06
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