Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил обеспечить устойчивое развитие доходов и пенсий россиян до 2030 года
Народные новости01:36
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Ливерпуль, Великобритания, 23 июля 2020, 07:44 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии
Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
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Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
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