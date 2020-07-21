Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил обеспечить устойчивое развитие доходов и пенсий россиян до 2030 года

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Путин поручил обеспечить рост окладов и пенсий не ниже инфляции

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О росте доходов россиян до 2030 года

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Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
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Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии

Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
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