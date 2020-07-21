Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Путешествия
Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября
В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец вчера в 11:57
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 21 июля в 19:05
Авто
Названы экономические последствия пандемии COVID-19 в России
В числе возможных экономических последствий пандемии эксперты выделили снижение продаж новых автомобилей на 300 — 400 тыс. в год в России.
Известия 00:34
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 02:34
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Общество
Выплаты детям по 10 000 рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждому ребёнку от 3 до 16 лет была направлена единовременная выплата в 10 000 рублей. В конце июня выплату повторили, пишет URA.RU.
Газета Кемерова вчера в 06:49
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском вчера в 22:30
Футбол
Уволенный из «Спартака» гендиректор Цорн поздравил команду
Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн поздравил команду с окончанием сезона.
BetOn вчера в 17:58
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Спорт
МОК заявил о возможности проведения Олимпиады в Токио без зрителей
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр вчера в 08:04
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 13:58
Авто
Опубликованы комплектации нового Kia K5 для России
У российских дилеров новая генерация седана Kia Optima, которая будет продаваться под названием K5, появится в семи комплектациях.
SpeedMe вчера в 01:01
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор вчера в 03:40
Происшествия
Заложники покинули захваченный в Луцке автобус, террорист задержан
Вести.Ru 21 июля в 14:54
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском вчера в 06:10
Здоровье
В Татарстане спасли многодетную мать с 90% поражением легких
В Нижнекамске у многодетной матери Наили Алексеевой обнаружили поражение 90% легких.
Вести Татарстан вчера в 08:40
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ вчера в 07:13
Общество
Кузбасс снова закрыл границы для приезжающих из других регионов Сибири
Приезжающие из других регионов Сибири в Кемеровскую область снова будут отправлены на обязательный 14-дневный карантин.
Вести-Томск вчера в 23:16
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 21 июля в 17:59
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество
Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru вчера в 19:31