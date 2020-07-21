Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

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