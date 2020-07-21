Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Пенсии в ближайшие годы будут привязаны только к инфляции

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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Российская газетавчера в 06:08
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В Минздраве назвали способ избежать до 80% инсультов

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что ведение здорового образа жизни позволит избежать до 80% инсультов.
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Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции

"Намерение Анкары провести сейсмические исследования к юго-востоку от Крита на греческом континентальном шельфе сигнализирует о тревоге вооруженным силам страны, которые, похоже, находятся в полной боевой готовности", – сообщает Telegram-канал "FRОNТовые заметки".
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Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб

«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

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Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
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Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
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Экономика

Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики

"Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.
Экономика сегодня 12:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Рубин», забив два гола с пенальти

«Рубин» забил гол на 45-й минуте встречи, футболист команды Иван Игнатьев также направил мяч в ворота соперников с пенальти.
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Представлен космический грузовик SpaceTruck для работы на Марсе и Луне

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Общество

Нурмагомедов высказался об умершем отце

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Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

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Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
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СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае

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Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
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Политика

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться.
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Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
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Подростковая стройность Пугачевой на новом фото поразила поклонников

Алла Пугачева продолжает удивлять молодостью на своих новых фотографиях.
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Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев

Итальянские специалисты считают, что из 3 предложенных теорий исчезновения неандертальцев одна не соответствует реалиям.
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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
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Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10

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Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
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Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
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Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября

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Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью.
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Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
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