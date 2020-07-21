Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Здоровье
В Минздраве назвали способ избежать до 80% инсультов
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что ведение здорового образа жизни позволит избежать до 80% инсультов.
Известия 17:45
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
"Намерение Анкары провести сейсмические исследования к юго-востоку от Крита на греческом континентальном шельфе сигнализирует о тревоге вооруженным силам страны, которые, похоже, находятся в полной боевой готовности", – сообщает Telegram-канал "FRОNТовые заметки".
Evo-rus.com 10:35
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявлял, что клуб точно будет выступать в РПЛ.
TV BRICS 10:35
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Футбол
«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ
Газета.Ru 17:50
Хоккей
Панарин номинирован на звание самого ценного игрока сезона НХЛ
РИА Новости вчера в 13:19
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Экономика
Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики
"Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.
Экономика сегодня 12:00
Футбол
«Спартак» обыграл «Рубин», забив два гола с пенальти
«Рубин» забил гол на 45-й минуте встречи, футболист команды Иван Игнатьев также направил мяч в ворота соперников с пенальти.
Национальная служба новостей 14:41
Общество
Нурмагомедов высказался об умершем отце
Lenta.ru 17:55
Гаджеты
Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Topdaynews.ru 09:52
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае
RT на русском 17:03
Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru 12:25
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться.
Газета.Ru 04:03
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт 14:49
Шоу-бизнес
Подростковая стройность Пугачевой на новом фото поразила поклонников
Алла Пугачева продолжает удивлять молодостью на своих новых фотографиях.
Московский Комсомолец 15:33
Наука
Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев
Итальянские специалисты считают, что из 3 предложенных теорий исчезновения неандертальцев одна не соответствует реалиям.
МедиаПоток 09:18
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском вчера в 04:50
Гаджеты
Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10
Деловое.ТВ 08:03
Политика
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета 15:31
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
Путешествия
Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября
В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец 11:57
Политика
Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью
Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью.
Газета.Ru 16:30
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59