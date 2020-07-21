Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить235
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поручил обеспечить устойчивое развитие доходов и пенсий россиян до 2030 года
Народные новости01:36
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Общество
Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин ориентируется на мнение специалистов в вопросе прогнозирования второй волны коронавируса.
Коммерсантъ 05:57
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Происшествия
Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве
В Полтаве вооруженный гранатой мужчина обменял взятого в заложники оперативника на полковника полиции, после чего они вместе поехали за пределы города.
Вести.Ru 04:51
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывала ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Владимиру Путину о встрече с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым в камере.
РИА Новости 05:49
Политика
Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается.
Lenta.ru 05:41
Экономика
Дороги за 6 триллионов: компания Ротенберга и ВЭБа может получить подряды в рамках спасения российской экономики
Совместное предприятие семьи Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ «Нацпроектстрой» может стать генподрядчиком инфраструктурных проектов в области дорожного строительства в рамках выполнения плана по спасению российской экономики.
Forbes 00:57
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Агентство Телеграф вчера в 12:00
Космос
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Пекин, 23 июля 2020, 09:34 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
REGNUM 02:34
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 21 июля в 10:06
Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
Недавно ученые в восточной части Тихого океана при изучении дна обнаружили необычное существо, похожее на пришельца из фильма Стивена Спилберга.
Газета DAILY 21 июля в 15:30
Происшествия
В Люберцах на женщину сбросили с 12-го этажа строительный мусор
По факту инцидента проводится проверка, следователи планируют получить объяснения от рабочего, сбросившего мусор, а также истребовать документацию строительной компании по технике безопасности при проведении работ.
РИА Новости 05:11
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью
Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33
Футбол
РФС отстранил защитника «Спартака» Ещенко от трех матчей Кубка России
Футболиста Андрея Ещенко лишили возможности участвовать в трех матчах Кубка России и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
iReactor 21 июля в 20:21
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры с форвардом «Аль-Ахли» Джанини
Как стало известно Sport24, «Локомотив» ведет переговоры с нападающим саудовского «Аль-Ахли» Джанини.
Sport24.ru 02:56
Происшествия
Калининградец пожаловался на полицейских, по ошибке обыскавших его квартиру
Позднее выяснилось, что силовики ворвались к калининградцу по ошибке, спутав его с администратором одной из локальных групп в соцсетях, где было опубликовано видео с оскорблением полицейского.
ЗакC.Ру 06:15
Кино
HBO продлил детективный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон
Киноафиша России 05:39