Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил обеспечить устойчивое развитие доходов и пенсий россиян до 2030 года
Народные новости01:36
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Общество
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Премьер Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев в Telegram.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 02:34
Политика
Песков: открытие границ пойдёт по принципу взаимности
Москва, 23 июля 2020, 13:36 — REGNUM Принцип взаимности ляжет в основу открытия Россией границ с другими странами.
REGNUM 06:36
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью.
Piter.tv 05:29
Политика
В Кремле заявили, что не знали о планах Фургала подать в отставку
Кремль ничего не знал о планах Сергея Фургала еще до его ареста подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края.
ТАСС 05:38
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Общество
В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков
Ввести полный запрет на оформление кредитов через мобильные приложения банков предложил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
News.ru 00:58
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Происшествия
Установлена личность взявшего в заложники правоохранителя в Полтаве
Взявший в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна мужчина является местным жителем.
Газета.Ru 06:26
Происшествия
ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
Lenta.ru 06:37
Общество
Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13
Происшествия
С доски почета в Кемерове сорвали портрет Тулеева
В центре Кемерова неизвестный сорвал с доски почета портрет бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.
Интерфакс 01:11
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Общество
Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам заключения
Обвинение просит 15 лет заключения для главы карельского «Мемориала» Ануфриев уточнил, что ещё не получил на руки приговор.
Право.ру вчера в 08:46
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Космос
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Пекин, 23 июля 2020, 09:34 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
REGNUM 02:34
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Армия и оружие
Истребители ВМФ РФ перехватили самолеты-разведчики из США и Германии
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии одновременно над Черным и Балтийским морями.
Политическая Экспертиза вчера в 09:18
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Здоровье
В Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний
Резкий рост числа внебольничных пневмоний в Петербурге объясняется эпидемией коронавируса, пик которой пришёлся в городе на конец мая — начало июня 2020 года, сообщили в комитете по здравоохранению.
DP.RU 06:07
Политика
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru 21 июля в 14:03
Политика
Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке
В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35
Технологии
Эксперты обнаружили в России целевые атаки хакеров из Северной Кореи
Эксперты считают, что особенно хакеров интересуют военно-космическая сфера, энергетика и IT, а интерес к биткоинам можно объяснить потребностью Северной Кореи обойти санкции, как пишет "Коммерсант".
РЕН ТВ вчера в 18:46
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Август для россиян может стать "черным".
Уфимские Заметки 01:14
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:00