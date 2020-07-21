Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Общество Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов. 732

Происшествия Бывший охранник концлагеря под Гданьском получил условный срок В Германии к двум годам условного заключения Земельный суд Гамбурга приговорил 93-летнего Бруно Д. Как сообщает немецкая пресса, в годы Второй мировой войны (с 9 августа 1944 года по 26 апреля 1945-го) он был охранником в концлагере Штуттгоф под Гданьском.

Политика Ветераны ФСБ оценили возможную связь между захватами заложников в Луцке и Полтаве Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в свою очередь считает, что никакой связи между историями в двух украинских городах нет.

Здоровье Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 2

Экономика В России планируют довести собираемость налогов до 99% Москва, 23 июля 2020, 05:38 — REGNUM Довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году планируют в министерстве финансов России. 15

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Политика Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. 3

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 59

Происшествия Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО» Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО". 5

Общество Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. 1,7K

Шоу-бизнес Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider. 5

Общество Бастрыкин: у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям. 308

Здоровье Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора. 44

Происшествия Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево». 72

Политика Денис Паслер освободил от должности вице-губернатора Олега Димова Губернатор Оренбургской области Денис Паслер освободил от занимаемой должности вице-губернатора по внутренней политике, министра региональной и информационной политике Олега Димова. 1

Общество Макаревич готов судиться с новосибирским депутатом из-за использования строчки из песни Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич консультируется с юристами по факту нарушения авторских прав при использовании новосибирским депутатом Сергеем Бондаренко в предвыборной агитации фразы, схожей со строчкой из песни "За тех, кто в море". 13

Происшествия Женившегося на 13-летней девочке российского имама отправили в колонию Верховный суд Татарстана отправил в колонию на четыре года назвавшего себя имамом Расула Салихова, женившегося на 13-летней девочке с помощью исламского обряда никах. 12

Общество Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет. 3