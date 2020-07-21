Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить319
с чего всё началось
Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», подписанный президентом Владимиром Путиным, фактически дает разрешение на заморозку реальных пенсий россиян в течение 10 лет.Московский Комсомолец09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Текущий чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:03
Футбол
Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
РИА Новости 08:38
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-майора.
Известия 09:39
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI 02:54
Общество
Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей главой «Газпром нефти»
Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова по поводу вложений, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).
RT на русском 09:18
Технологии
В РФ зафиксированы новые атаки северокорейских хакеров Lazarus
Москва, 23 июля 2020, 14:32 — REGNUM Новые целевые атаки продвинутой хакерской группировки Lazarus из КНДР зафиксированы в России.
REGNUM 07:32
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
Общество
Макаревич подаст в суд на единоросса из Новосибирска
Музыкант Андрей Макаревич собирается подать в суд на представителя «Единой России» Сергея Бондаренко.
Общественная служба новостей 05:28
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке опроверг информацию о сообщниках
Максим Кривош, захвативший в заложники пассажиров автобуса в украинском Луцке, заявил, что у него не было сообщников.
Известия 09:38
Финансы
Госдолг регионов составил 2,138 трлн рублей
Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
ТАСС 09:44
Общество
СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной
Следственный комитет не нашел второго гражданства у Елены Мизулиной. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе сенатора.
BFM.ru 07:26
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео
Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео.
Lenta.ru 09:43
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Обычно при заметном выделении метана в придонной области бактерии начинали его активно утилизировать, не позволяя газу подняться к поверхности, но в шлаковых конусах пролива Мак-Мердо этого не происходит: хотя первые сообщения о накапливающемся у дна метане появились еще девять лет назад, активность метанотрофных микроорганизмов на локации менялась очень медленно.
Naked Science 07:11
Происшествия
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:11
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Общество
«Турецкий поток» временно приостанавливает работу
ИА Новороссия вчера в 13:14
Авто
ЕЭК запретит устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Автосервисам в России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 09:27