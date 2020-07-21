Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», подписанный
 президентом Владимиром Путиным, фактически дает разрешение на заморозку реальных пенсий россиян в течение 10 лет.
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Российская газета21 июля в 06:08

Президент России утвердил национальные цели по повышению доходов граждан

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Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизируется, власти постепенно снимают запреты, но важно продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов.
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Общество

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Добавляется, что доля участников, не преодолевших минимальную границу баллов, немного сократилась и составила 7,5%. Сдавали ЕГЭ по истории в 2020 году более 102 тысяч человек, что более чем на 4,5 тысячи меньше, чем в прошлом году.
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В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
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Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус.
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
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Смольный попросил сократить рабочий день из-за репетиции парада ВМФ

"В правительстве рекомендуют работодателям — физическим и юридическим лицам по возможности сократить продолжительность рабочего дня 24 июля в связи с переносом генеральной репетиции", — сказано в сообщении Смольного.
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Общество

В Хакасии откроют кинотеатры, библиотеки, бани и сауны

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Массовая драка в Москве попала на видео

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Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

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Экономика

Эксперты оценили потери инфраструктурного сектора из-за пандемии

Как отмечают эксперты InfraOne, на конец июля потери российских инфраструктурных компаний от ограничений из-за коронавируса на конец июля достигнут 1,26 трлн рублей, что сопоставимо с месячным доходом сектора.
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Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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В Москве задержали 13 участников массовой драки

Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год

После окончания игр в рамках Кубка России представители клуба официально заявят, что с Дзюбой заключен контракт на два года.
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Жена Александра Буйнова сообщила об удалении желчного пузыря у певца

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Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", применение этих материалов в промышленности может стать основой для технологии нового поколения, используемой при производстве синтетических тканей, пластмасс и ряда других материалов.
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Трамп отметил острый ум Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Президент США Дональд Трамп отметил острый ум российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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