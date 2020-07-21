Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», подписанный президентом Владимиром Путиным, фактически дает разрешение на заморозку реальных пенсий россиян в течение 10 лет.Московский Комсомолецвчера в 09:00
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Президент России утвердил национальные цели по повышению доходов граждан
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Как отмечают эксперты InfraOne, на конец июля потери российских инфраструктурных компаний от ограничений из-за коронавируса на конец июля достигнут 1,26 трлн рублей, что сопоставимо с месячным доходом сектора.
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Президент США Дональд Трамп отметил острый ум российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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