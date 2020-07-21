Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», подписанный президентом Владимиром Путиным, фактически дает разрешение на заморозку реальных пенсий россиян в течение 10 лет.Московский Комсомолец09:00
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Футбол
Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»
Интерфакс-Спорт 08:20
Здоровье
Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина
Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
REGNUM 01:46
Происшествия
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM 07:23
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Экономика
В США снова растёт число заявок на пособие по безработице
За неделю, закончившуюся 18 июля, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 109 тысяч, составив 1,416 миллиона.
Журналистская правда 10:25
Здоровье
Мурашко назвал время вакцинации людей из групп риска от COVID-19
Предполагается, что вакцинация от коронавируса людей из категорий риска, в первую очередь медработников, начнется в России в августе.
Известия 10:00
Футбол
Влашич может перейти в «Наполи» за €15 млн
CT news вчера в 03:39
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Игры
Смотрите Xbox Games Showcase сегодня: подробности трансляции
Примечательно, что у Xbox Games Showcase будет официальная трансляция на русском языке на YouTube и «ВКонтакте».
3DNews 08:00
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Общество
Собянин заверил, что возвращать карантин в Москве не планируется
Власти Москвы не планируют вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео
Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео.
Lenta.ru 09:43
Здоровье
В Омской области могут ужесточить коронавирусные ограничения
Глава Роспотребнадзора Омской области не исключает возможности ужесточения в регионе коронавирусных ограничений.
Пишет Омск 09:16
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
По словам госсекретаря Соединенных штатов Майкла Помпео, мероприятия запретительного характера вводятся в связи с причастностью Кадырова к нарушениям прав человека в Чечне.
Evo-rus.com 01:23
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
Охлобыстин прокомментировал ситуацию с откровенными сценами Асмус в фильме «Текст», которые по мнению общественности стали причиной развода с Харламовым.
CT news 07:49
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
Футбол
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8-9 августа
Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 8-9 августа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 11:04
Политика
Помпео признал, что США отстают от России в Арктике
Народные новости вчера в 16:25
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане
Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
Новый Век 09:01
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Происшествия
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
REGNUM 21 июля в 13:34
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Армия и оружие
Завершены госиспытания нового пистолета-пулемёта «ППК-20»
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова - говорится в пресс-релизе.
Военное обозрение вчера в 06:37