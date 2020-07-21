Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», подписанный
 президентом Владимиром Путиным, фактически дает разрешение на заморозку реальных пенсий россиян в течение 10 лет.
Московский Комсомолец09:00

Подробнее о событии

СМИ: Кремль решил заморозить пенсии

Живая Кубань03:07

Путин поручил обеспечить рост доходов россиян не ниже инфляции

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«Устойчивый рост» не ниже нуля: как чиновники видят будущее наших доходов

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В указе Путина нашли предпосылки к «заморозке» пенсий россиян

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Пенсии в ближайшие годы будут привязаны только к инфляции

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Услышал людей? Путин принял решение по пенсиям

Primpress.ruвчера в 06:25

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Российская газета21 июля в 06:08
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Футбол

Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»

Интерфакс-Спорт 08:20
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Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
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Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
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Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM 07:23
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Экономика

В США снова растёт число заявок на пособие по безработице

За неделю, закончившуюся 18 июля, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 109 тысяч, составив 1,416 миллиона.
Журналистская правда 10:25
Здоровье

Мурашко назвал время вакцинации людей из групп риска от COVID-19

Предполагается, что вакцинация от коронавируса людей из категорий риска, в первую очередь медработников, начнется в России в августе.
Известия 10:00
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Футбол

Влашич может перейти в «Наполи» за €15 млн

CT news вчера в 03:39
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Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
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Игры

Смотрите Xbox Games Showcase сегодня: подробности трансляции

Примечательно, что у Xbox Games Showcase будет официальная трансляция на русском языке на YouTube и «ВКонтакте».
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Общество

Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах

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Москва 24 09:15
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Общество

Собянин заверил, что возвращать карантин в Москве не планируется

Власти Москвы не планируют вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
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Общество

Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео

Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео.
Lenta.ru 09:43
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Здоровье

В Омской области могут ужесточить коронавирусные ограничения

Глава Роспотребнадзора Омской области не исключает возможности ужесточения в регионе коронавирусных ограничений.
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Политика

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

По словам госсекретаря Соединенных штатов Майкла Помпео, мероприятия запретительного характера вводятся в связи с причастностью Кадырова к нарушениям прав человека в Чечне.
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Охлобыстин прокомментировал ситуацию с откровенными сценами Асмус в фильме «Текст», которые по мнению общественности стали причиной развода с Харламовым.
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В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

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Футбол

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8-9 августа

Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 8-9 августа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Помпео признал, что США отстают от России в Арктике

Народные новости вчера в 16:25
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Происшествия

Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
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В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане

Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
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Шоу-бизнес

Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
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Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу

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Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Хоккей

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REGNUM 21 июля в 13:34
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Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

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Завершены госиспытания нового пистолета-пулемёта «ППК-20»

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