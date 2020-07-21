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Российская газета
Российская газета

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.В источнике
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ФАН

Путин поручил обеспечить рост доходов россиян не ниже инфляции

ФАН07:13
Primpress.ru

Услышал людей? Путин принял решение по пенсиям

Primpress.ruвчера в 06:25
Живая Кубань

СМИ: Кремль решил заморозить пенсии

Живая Кубань03:07
Народные новости

Путин поручил обеспечить устойчивое развитие доходов и пенсий россиян до 2030 года

Народные новости01:36
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Пенсии в ближайшие годы будут привязаны только к инфляции

Новые Известиявчера в 12:09
REGNUM

«Устойчивый рост» не ниже нуля: как чиновники видят будущее наших доходов

REGNUM04:09
Российская газета

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Российская газета21 июля в 06:08
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Путин пошутил про «сотенку» миллиардов после слов главы «Газпром нефти»

Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, заявившего о необходимости для модернизации Московского НПЗ 250 млрд руб. и тут же исправившегося — 350 млрд руб.
РБК08:11
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru03:03
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В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева

Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru04:58
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Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия07:44
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