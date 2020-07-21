Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», подписанный президентом Владимиром Путиным, фактически дает разрешение на заморозку реальных пенсий россиян в течение 10 лет.Московский Комсомолец09:00
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Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
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«Динамо» представило новую форму на следующий сезон
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Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
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Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
Охлобыстин прокомментировал ситуацию с откровенными сценами Асмус в фильме «Текст», которые по мнению общественности стали причиной развода с Харламовым.
CT news 07:49
Происшествия
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
Политика
Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений
9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность.
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Не соглашусь с вами в отношении действий администрации.
News.ru вчера в 11:20
Общество
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Лезги газет 07:53
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Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия
Собчак просит возбудить дело о насилии в Среднеуральском монастыре
Уральский меридиан 09:49
Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
Общество
Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
Происшествия
В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета
В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги.
RT на русском 08:31
Политика
Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Общество
ЦБ предупредил вкладчиков банков о новой схеме мошенничества
Мошенники придумали новую схему, в которой сообщают по телефону клиентам, что их средствам на депозите грозит опасность и провоцируют на срочный перевод денег на другой счет, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
Взгляд.ру 10:48
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Общество
Беглов опроверг массовые сокращения бюджетников в Петербурге
Губернатор Петербурга выразил свое недовольство по поводу "вольной интерпретации" его распоряжения о сокращении штатной численности в бюджетных организациях.
Piter.tv 09:32
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Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Футбол
Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезон
Встреча руководства московского футбольного клуба "Спартак" прошла в конструктивной беседе в преддверии старта нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.
РИА Новости 08:49
Экономика
В Татарстане предложили создать зону свободной торговли
Минниханов предложил создать в Татарстане первую в РФ бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли "путем создания на территории республики в рамках эксперимента отдельной свободной экономической зоны".
Интерфакс 08:43
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Государственная Дума РФ во втором чтении приняла законопроект, который разграничивает понятия «цифровая валюта» и «цифровые финансовые активы», пишет РИА Новости.
Live24 02:00
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18