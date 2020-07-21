Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил обеспечить устойчивое развитие доходов и пенсий россиян до 2030 года
Народные новости01:36
Президент России утвердил национальные цели по повышению доходов граждан
Вечерняя Москва21 июля в 05:24
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Стало известно, что музыкальная группа BTS из Южной Кореи смогла установить мировой рекорд по количеству зрителей на онлайн-концерте.
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Хотя ранее было принято считать обратное. Кроме того, специалисты опровергли миф о летальном исходе.
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Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
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Общество
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71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
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Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года
Во вторник, 21 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, ранее они рассчитывались до 2024 года.
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Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
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Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
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Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
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По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
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В очередном матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Даллас Маверикс» со счетом 104:108.
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