Экономика
Российская газетаПутин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Наука
Ученые РФ впервые в мире расшифровали геном гриба, поражающего лен
На следующем этапе исследователи планируют сравнить геном льняного паразита с известными геномами паразитических грибов из этого же рода, но поражающих другие растения.
Интерфакс вчера в 09:07
Футбол
«Астон Вилла» победила «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
"Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт 17:12
Футбол
«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд
Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.
Матч ТВ 15:52
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
Здоровье
Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет
Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
НИА-Байкал вчера в 03:32
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Государство финансово поддержит малый и средний бизнес и некоммерческие организации, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Размер выплат составит до 15 тысяч рублей.
Уфимские Заметки 07:17
Футбол
«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
Интерфакс-Спорт 08:26
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Происшествия
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
Российская газета 15:03
Космос
Томские ученые готовят к отправке в космос рой спутников
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) станут участниками космического эксперимента «Рой малых космических аппаратов (КА)».
iotdaily.ru 16:45
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Авто
В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменённый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно поправкам, в России запретят ремонтировать автомобили с использованием подержанных и восстановленных запасных частей узлов и агрегатов.
Тарантас Ньюс 14:37
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
Армия и оружие
Украинский командир погиб в ходе учений ВСУ в Львовской области
Командир вооруженных сил Украины скончался в результате инцидента во время учений под Львовом, где одна из украинских БМП по ошибке обстреляла другую.
Политика Сегодня 20:03
Политика
«Я желаю Фургалу удачи»: Дегтярев дал первую пресс-конференцию в статусе врио губернатора
Первым делом врио губернатора спросили, что он будет делать с протестующими против отставки Сергея Фургала (в это время они как собрались у администрации региона - прим. ред.).
Накануне.Ru 08:49
Здоровье
Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
Ранее отец девочки Станислав Семеньков рассказал РИА Новости, что ребенку ввели препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Zolgensma, два миллиона долларов на который собирали "всем миром".
РИА Новости 20:33
Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru 15:02
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Экономика
ЕС оставил литовский отрезок Rail Baltica без финансирования
В феврале Литва подала в ЕС заявку на получение дополнительных средств для прокладки участка Rail Baltica от Каунаса до Паневежиса.
Политическая Экспертиза 19 июля в 10:08
Культура
«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
Идет работа над новым сериалом про приключения медвежонка Умки, уже созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений, участием в проекте заинтересовались зарубежные партнеры, сообщил РИА Новости директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.
РИА Новости 20:19
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25