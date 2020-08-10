Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян
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Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения России и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75%. Это следует из списка поручений президента, опубликованного на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование вакцинации от коронавирусной инфекции после госрегистрации препарата, а также прививку от гриппа 60% граждан в осенне-зимний период, сообщается
на сайте Кремля.
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