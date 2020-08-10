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Интерфакс
Интерфакс

Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения России и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75%. Это следует из списка поручений президента, опубликованного на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование вакцинации от коронавирусной инфекции после госрегистрации препарата, а также прививку от гриппа 60% граждан в осенне-зимний период, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК05:18
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Lenta.ru

Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян

Lenta.ru05:29
РИА Новости

Регионы организуют информирование населения о профилактике инфекций

РИА Новости05:07
Интерфакс

Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Интерфакс05:17
RT на русском

Путин рекомендовал регионам обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа

RT на русском05:16
ТАСС

Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения

ТАСС05:07
Взгляд.ру

Путин дал ряд поручений по итогам совещания о состоянии системы здравоохранения

Взгляд.ру04:54
РБК

Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19

РБК05:18

«Спартак» отправит письмо в РФС по судейству матча с «Сочи»

Московский "Спартак" готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по всем спорным эпизодам в матче первого тура чемпионата России с "Сочи", оно должно быть отправлено до конца дня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Спартак» отправит письмо в РФС по судейству матча с «Сочи»
РИА Новости05:35
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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Бассейны и кинотеатры планируют открыть в Иркутской области

В Иркутской области с 10 августа 2020 года возобновили работу бассейны для реабилитации по назначению врача для людей с различными врождёнными и приобретёнными патологиями, сказал на заседании оперативного штаба врио губернатора Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск)04:56

Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах

10 августа на сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма, в которой президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства.
Новостной фронт04:22
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Лукашенко получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в Минске россиянами, передает ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 06:18
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Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БелТА).
Коммерсантъ05:40
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