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Интерфакс
Интерфакс

Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения России и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75%. Это следует из списка поручений президента, опубликованного на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить из государственного бюджета финансирование массовой вакцинации населения России, чтобы для граждан она стала бесплатной, сообщается
 на официальном сайте Кремля.
Lenta.ru05:29
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Lenta.ru

Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян

Lenta.ru05:29
Газета.Ru

Путин поручил привить от гриппа до 60% населения России

Газета.Ru04:56
Интерфакс

Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Интерфакс05:17
RT на русском

Путин рекомендовал регионам обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа

RT на русском05:16
ТАСС

Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения

ТАСС05:07
РБК

Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19

РБК05:18
РИА Новости

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% россиян

РИА Новости05:47

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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