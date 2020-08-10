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REGNUM
REGNUM

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование вакцинации от коронавирусной инфекции после госрегистрации препарата, а также прививку от гриппа 60% граждан в осенне-зимний период, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК05:18
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Эхо Москвы

Президент Путин поручил правительству начать необходимую подготовку к осенне-зимнему эпидемическому сезону

Эхо Москвы11:21
ТАСС

Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения

ТАСС05:07
Российская газета

Путин поручил вакцинировать от гриппа до 60% населения

Российская газета05:24
РБК

Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19

РБК05:18
RT на русском

Путин рекомендовал регионам обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа

RT на русском05:16
Газета.Ru

Путин поручил организовать вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Газета.Ru07:36
РИА Новости

Путин поручил охватить вакцинацией от гриппа до 60 процентов россиян

РИА Новости05:47

В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса
REGNUM03:03
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста

Команда оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не будет участвовать в акциях протестах против итогов голосования на выборах, чтобы избежать провокаций, а сама Тихановская подчинилась этому решению.
Rambler News Service11:06
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Экраны micro-LED придется ещё подождать

Ссылаясь на оценку руководителя компании Epistar, специализирующейся на разработке микросветодиодов (micro-LED), источник сообщил, что массовое внедрение дисплеев micro-LED ожидается не ранее чем через 3-4 года.
iXBT.com05:20

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10:24
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