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REGNUM
REGNUM

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.В источнике
С чего всё началось
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить из государственного бюджета финансирование массовой вакцинации населения России, чтобы для граждан она стала бесплатной, сообщается
 на официальном сайте Кремля.
Lenta.ru05:29
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Газета.Ru

Путин поручил организовать вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Газета.Ru07:36
Коммерсантъ

Путин поручил организовать бесплатную вакцинацию против гриппа

Коммерсантъ06:27
РИА Новости

Путин поручил охватить вакцинацией от гриппа до 60 процентов россиян

РИА Новости05:47
РБК

Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19

РБК05:18
RT на русском

Путин рекомендовал регионам обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа

RT на русском05:16
ТАСС

Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения

ТАСС05:07
Lenta.ru

Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян

Lenta.ru05:29

С Евы Грин хотят взыскать 130 млн долларов за срыв съемок

В иске актриса утверждает, что по контракту ей должны выплатить гонорар вне зависимости от того, что происходит с фильмом, и требует прописанные в договоре 800 тысяч фунтов стрерлингов (чуть больше миллиона долларов).
С Евы Грин хотят взыскать 130 млн долларов за срыв съемок
Popcornnews.ru05:15

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ru06:57
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

По оценке «ТМТ Консалтинга», прирост во втором квартале составил 270 тыс. абонентов, выручка же рынка сократилась на 2% в связи с действием различных акций и спецпредложений, а также в связи с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.
Коммерсантъ18:30
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Бывшая фигуристка рассказала, как ругается Тутберидзе на своих учениц

Бывшая фигуристка Александра Степанова рассказала, что в свое время отказалась переходить в группу Этери Тутберидзе из-за морального давления, которое оказывает тренер, на своих учениц.
Спорт день за днем09:59