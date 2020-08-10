Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
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Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.В источнике
С чего всё началось
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить из государственного бюджета финансирование массовой вакцинации населения России, чтобы для граждан она стала бесплатной, сообщается
на официальном сайте Кремля.
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