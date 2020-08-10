Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Смотрите также
Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату
В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
СК Беларуси возбудил уголовные дела за насилие против милиции
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Девятилетний надзор за студенткой МГУ Карауловой остался в силе
Дуэйн Джонсон поделился первым тизером «Черного Адама»
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии
Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США
Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам
Зеленский призвал белорусов придерживаться демократических стандартов
Собянин назвал долю бессимптомных больных коронавирусом в Москве
Украина вернула на службу зенитно-ракетные комплексы С-125
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Путин поручил сохранить резерв коек для пациентов с коронавирусом
Минздрав начал обеспечивать регионы РФ вакциной от гриппа
Мишустин спрогнозировал скорую регистрацию вакцины от коронавируса
Мишустин поручил Минфину и Минздраву профинансировать вакцинацию в РФ
Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить
Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.В источнике
С чего всё началось
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить из государственного бюджета финансирование массовой вакцинации населения России, чтобы для граждан она стала бесплатной, сообщается
на официальном сайте Кремля.
Подробнее о событии