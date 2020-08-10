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REGNUM
REGNUM

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.В источнике
С чего всё началось
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить из государственного бюджета финансирование массовой вакцинации населения России, чтобы для граждан она стала бесплатной, сообщается
 на официальном сайте Кремля.
Lenta.ru05:29
Подробнее о событии
Газета.Ru

Путин поручил организовать вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Газета.Ru07:36
Lenta.ru

Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян

Lenta.ru05:29
ФАН

Путин поручил организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей

ФАН05:07
RT на русском

Путин рекомендовал регионам обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа

RT на русском05:16
ТАСС

Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения

ТАСС05:07
РБК

Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19

РБК05:18
РИА Новости

Путин поручил охватить вакцинацией от гриппа до 60% россиян

РИА Новости05:47

В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUM08:22
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Девятилетний надзор за студенткой МГУ Карауловой остался в силе

Москва, 10 августа 2020, 12:57 — REGNUM Московский городской суд оставил без изменений девятилетний срок надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенному в РФ «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе суда.
REGNUM05:57
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Peaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов.
РИА Новости08:30

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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Плацебо эффективно, даже если пациент знает о приеме «пустышки»

Ученые из Университета штата Мичиган, Мичиганского университета и Дартмутского колледжа пришли к выводу, что лечение плацебо может быть эффективно, даже если пациенты знают, что принимают пустышку.
Live247 августа в 08:40
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