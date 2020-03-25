Коронавирус
ФАНПутин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом
«Если иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке», — подчеркнул президент России. Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
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Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.
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Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год
Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.
Общество
Выплаты на поддержку семей с детьми начнутся на месяц раньше срока
Правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд руб. из федерального бюджета, выплаты начнутся на месяц раньше запланированного, в июне 2020 года.
Общество
В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус
Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
В СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе
В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе.
Общество
Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Общество
154 работника ОНОСа отправили на карантин
Все, с кем контактировал пациент, осмотрены медиками, находятся на карантине.
Общество
В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами
МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Происшествия
Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом
Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
Общество
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Политика
Выходной 22 апреля отменен в России
В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Общество
Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Экономика
«МегаФон» нарастил выручку по итогам 2019 года
Скорректированная чистая прибыль «МегаФона» по итогам года сократилась на 50%, до 10 млрд руб.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Общество
В США суд запретил выпуск криптовалюты Telegram
Судья Кевин Кастел посчитал, что существующий план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг, поэтому создатели проекта должны были зарегистрироваться в SEC, как того требует закон.
Авто
Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, очевидно, будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в России под брендом Datsun.
Здоровье
Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.