Коронавирус

ФАНФАНПутин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом

«Если иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке», — подчеркнул президент России. Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
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Владимир Путин
Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.
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