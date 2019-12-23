Политика

РБКРБКПутин поручил оценить перенос железной дороги в Сочи от побережья

Президент Владимир Путин поручил Минтрансу рассчитать стоимость переноса железной дороги от сочинского побережья и назвал эту задачу «стратегической», передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать177
Вениамин Кондратьев
Мы каждый год фиксируем увеличение турпотока на наши курорты. Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам - развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной.
— Вениамин Кондратьев, российский политикРЕН ТВ вчера в 18:25

Подробнее о событии

В Сочи рассказали про идею железной дороги, о которой сказал Путин

СочиСтрим05:01

На Кубани поддерживают идею переноса железной дороги от побережья

REGNUM02:24

Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

Интерфаксвчера в 13:02

Вениамин Кондратьев: «Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам – развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной»

Администрация Краснодарского краявчера в 13:01

Кондратьев: перенос ж/д путей от побережья позволит развиваться курортам

Кубань 24вчера в 14:19

Кондратьев: перенос железной дороги от побережья на Кубани позволит расширить пляжи

ТАССвчера в 11:04

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новостивчера в 09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Экономика

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
РБК 02:59
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Фигурное катание

Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
Pravda.Ru 03:22
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Телеканал 360° вчера в 13:03
Авто

Пять законов, которые расстроят липчан-автовладельцев в 2020 году

Автомобильные эксперты сообщили о не совсем приятных законах, которые начнут действовать с января 2020 года.
Липецкое время вчера в 03:34
Общество

Приставы разыскивают Бузову из-за долгов по ЖКХ

РЕН ТВ 02:57
Происшествия

Суд продлил арест историку Соколову до апреля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:58
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Энергетика

В «Нафтогазе» заявили о необходимости переноса «точек передачи газа»

Как сообщает телеканал "Громадське ТВ", исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в беседе с журналистами заявил о работе над переносом точек передачи газа на российско-украинской границе, дабы привлечь к их работе компании Европы.
Московский Комсомолец вчера в 18:26
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом России

Москва 24 вчера в 12:35
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец вчера в 06:48
Общество

Рынок игровых трансляций в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей

Объем рынка игрового стриминга в России и СНГ составит 21,6 млрд руб. по итогам 2019 года с потенциалом роста в 20% ежегодно в ближайшие три года, следует из исследования Qiwi (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 04:00
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Газета.Ru 03:58
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла сообщение СМИ о том, что в Закарпатье после пыток убили группу оперативников спецслужбы.
Газета.Ru 03:36
Происшествия

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 04:29
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Открытие железнодорожного сообщения из России на полуостров через Крымский мост нарушает территориальную целостность Украины, говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Московский Комсомолец вчера в 11:38
Происшествия

Стало известно о пропаже сотрудника ФБК Шаведдинова после обысков

Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинова могли увезти из Москвы в Архангельск.
Московский Комсомолец 04:49
Шоу-бизнес

Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой

На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
WomanHit.ru вчера в 10:47
Происшествия

Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:34
Футбол

Кадыров объяснил, почему не посещает домашние матчи «Ахмата»

Газета.Ru 04:55
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 03:10
Футбол

«Краснодар» хочет продать Игнатьева за 8 млн евро

Спорт БИЗНЕС Online 04:34
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Армия и оружие

Потери ВСУ в Донбассе превысили 100 человек за год

Напомним, 20 декабря сообщалось, что украинские нацисты начали подготовку к массовым убийствам боевиков ВСУ в Донбассе.
ИА Новороссия 03:45
Общество

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
РБК вчера в 23:00
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Политика

Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум

Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Евразия Daily вчера в 12:50
Футбол

Двоим футболистам «Манчестер Юнайтед» предложили искать новые клубы

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд намерен продать двоих футболистов в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное