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Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать получение гражданства РФ, подготовить соответствующие предложения правительство должно до 1 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.В источнике
С чего всё началось
Об этом говорится в опубликованном на сайте
Кремля перечне поручений президента по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.
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