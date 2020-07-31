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РИАМО
РИАМО

Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства

Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать получение гражданства РФ, подготовить соответствующие предложения правительство должно до 1 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.В источнике
С чего всё началось
Об этом говорится в опубликованном на сайте
 Кремля перечне поручений президента по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.
RT на русском03:23
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Царьград

Стать русским будет не только проще, но и дешевле

Царьград04:53
Известия

Путин поручил оптимизировать получение иностранцами гражданства России

Известия03:56
РИА Новости

Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства

РИА Новости02:53
RT на русском

В России подготовят предложения по оптимизации получения гражданства

RT на русском03:23
ТАСС

Путин поручил оптимизировать процедуру подачи иностранцами заявлений на гражданство РФ

ТАСС03:15
REGNUM

Путин призвал оптимизировать получение гражданства РФ

REGNUM03:07
Российская газета

Путин поручил разобраться с «поборами» за получение гражданства

Российская газета03:50
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Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване

В Азербайджане сегодня, 29 июля, начались азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран.
Вестник Кавказа29 июля в 09:30
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Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru06:26
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