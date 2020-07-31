Политика
РИАМОПутин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства
Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать получение гражданства РФ, подготовить соответствующие предложения правительство должно до 1 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.RT на русском03:23
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Футбол
Тренер «Динамо» Новиков рассказал о трансферных планах клуба
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах команды.
РИА Новости 03:40
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Политика
Минск передал Киеву список задержанных россиян
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
RT на русском 05:18
Общество
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента.
РИА Новости 05:00
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн вчера в 13:49
Авто
Chery представит в РФ две новые версии кроссовера Tiggo 4
Компания Chery добавит кроссоверу Tiggo 4 в России еще две комплектации, которые будут доступнее всех нынешних.
Автоновости дня 29 июля в 09:27
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 29 июля в 03:31
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва вчера в 12:16
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд огласит решение после пересмотра приговора нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву 3 августа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:10
Происшествия
Житель Бежецка попался с наркотиками
По подозрению в хранении наркотических средств полицейские задержали 33-летнего жителя Бежецка.
ГТРК Тверь 05:24
Политика
Корнилов: Украина не вернёт Донбасс и не удержит Одессу
На протяжении всей «независимости», как подчёркивает эксперт, выборы на Украине демонстрировали и продолжают свидетельствовать о чётком разделении страны по границам некогда существовавших Донецко-Криворожской или Одесской советских республик.
ИА Новороссия вчера в 11:36
Гаджеты
Apple перенесла сроки начала продаж новых iPhone
Вашингтон, 31 июля 2020, 08:49 — REGNUM Американская корпорация Apple перенесла сроки продажи новых iPhone на более поздний срок, передает Bloomberg.
REGNUM 01:49
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
ТАСС 02:36
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Наука
Новый препарат восстановил 90% шерсти мышей за 14 дней
За две недели обработанные 3D-культивированными клетками грызуны восстановили 90% волосяного покрова.
МТВ онлайн вчера в 23:34
Технологии
Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3
BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
Происшествия
Ишимские медики извлекли вилку из желудка местной жительницы
Молодой жительнице Ишима Тюменской области пришлось лечь на операционный стол, чтобы избавиться от вилки в желудке, которую она нечаянно проглотила, пытаясь вызвать рвоту после употребления большого количества жирной еды.
RuNews24.ru 03:48
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Игоря Крутого с днем рождения
Сегодня Игорь Крутой празднует свое 66-летие. Алла Пугачева тепло поздравила коллегу в своем микроблоге в Instagram.
Вокруг ТВ 29 июля в 10:06
Политика
Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 05:23
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Экономика
Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год
Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС 05:33
Авто
Acura TLX Type S сможет похвастаться внушительной мощностью
Автомобиль Acura TLX Type S 2021 года выпуска сможет похвастаться внушительной мощностью.
OAnews 02:59
Авто
В России в 1 полугодии выросла средневзвешенная цена нового автомобиля
В указанный период новая машина в России предлагалась по цене 1 676 000 рублей в среднем.
Tvoe-avto.com 29 июля в 03:34
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 29 июля в 15:01