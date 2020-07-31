с чего всё началось

Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать получение гражданства РФ, подготовить соответствующие предложения правительство должно до 1 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.

Футбол Тренер «Динамо» Новиков рассказал о трансферных планах клуба Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах команды.

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 218

Политика Минск передал Киеву список задержанных россиян Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе. 450

Общество В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента.

Авто Chery представит в РФ две новые версии кроссовера Tiggo 4 Компания Chery добавит кроссоверу Tiggo 4 в России еще две комплектации, которые будут доступнее всех нынешних.

Происшествия Житель Бежецка попался с наркотиками По подозрению в хранении наркотических средств полицейские задержали 33-летнего жителя Бежецка.

Политика Корнилов: Украина не вернёт Донбасс и не удержит Одессу На протяжении всей «независимости», как подчёркивает эксперт, выборы на Украине демонстрировали и продолжают свидетельствовать о чётком разделении страны по границам некогда существовавших Донецко-Криворожской или Одесской советских республик.

Гаджеты Apple перенесла сроки начала продаж новых iPhone Вашингтон, 31 июля 2020, 08:49 — REGNUM Американская корпорация Apple перенесла сроки продажи новых iPhone на более поздний срок, передает Bloomberg. 35

Происшествия Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Общество Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. 298

Технологии Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3 BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo. 54

Происшествия Ишимские медики извлекли вилку из желудка местной жительницы Молодой жительнице Ишима Тюменской области пришлось лечь на операционный стол, чтобы избавиться от вилки в желудке, которую она нечаянно проглотила, пытаясь вызвать рвоту после употребления большого количества жирной еды. 12

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила Игоря Крутого с днем рождения Сегодня Игорь Крутой празднует свое 66-летие. Алла Пугачева тепло поздравила коллегу в своем микроблоге в Instagram.

Политика Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса.

Авто Acura TLX Type S сможет похвастаться внушительной мощностью Автомобиль Acura TLX Type S 2021 года выпуска сможет похвастаться внушительной мощностью.