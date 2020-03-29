Коронавирус
РЕН ТВПутин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России
Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.
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с чего всё началось
«Определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших, в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в Российской Федерации, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня», — говорится в поручении президента правительству.Daily Stormвчера в 05:10
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Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России
ТК Звездавчера в 03:54
Путин поручил организовать мониторинг экономической ситуации в России
Московский Комсомолецвчера в 04:54
Путин поручил определить перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Российская газетавчера в 05:11
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