Политика
РБКПутин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
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с чего всё началось
Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область) в конце октября прошлого года.Интерфакс - Россия05:45
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Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов
Интерфакс - Россия05:45
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