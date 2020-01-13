Политика

РБКРБКПутин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось
Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном
 на сайте Кремля по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область) в конце октября прошлого года.
Интерфакс - Россия05:45

Подробнее о событии

Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

РИА Новости07:23

Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств

Газета.Ru05:58

Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за утерю наркопрепаратов

Коммерсантъ06:20

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

РБК07:00

Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков

Интерфакс05:56

Путин поручил освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств

ТАСС05:50

Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов

Интерфакс - Россия05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ нарастил продажи Lada в России в 2019 году

Tvoe-avto.com 05:54
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
Политика

Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ

Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RT на русском 06:44
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью

8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Известия 07:02
Происшествия

Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
Вести.Ru 05:08
Общество

В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Российская газета 07:19
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Авто

Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России

Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года.
Известия 02:26
Экономика

Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing

Министр финансов США Стивен Мнучин в разговоре с Fox News заявил, что проблемы американской компании Boeing, которая после двух авиакатастроф была вынуждена приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут замедлить темпы роста ВВП.
РИА Новости 06:50
Политика

Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями

Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
Lenta.ru 06:48
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Общество

Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением

13 ноября уровень "высокой воды" в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие

Стало известно о решении Трампа убить Сулеймани еще семь месяцев назад

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад в случае гибели гражданина США по вине Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высших должностных лиц Белого дома.
Взгляд.ру 07:09
Хоккей

«Авангард» по буллитам обыграл «Амур»

«Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов.
Спорт-Экспресс 06:25
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Российская газета 02:58
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 05:50
Общество

На Южном Урале мэр похвастался туалетами без кабинок в школе

В Челябинской области в туалете школы № 23 в поселке Северные Печи установили полноценные унитазы вместо "дыр" в полу.
РЕН ТВ 04:28
Кино

Квентин Тарантино получил главную премию «Выбора кинокритиков»

Лучшим режиссером признан Сэм Мендес («1917»). Премию «Выбор критиков» учредила Ассоциация кинокритиков США и Канады.
Культуромания 01:41
Общество

Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:25
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Шоу-бизнес

Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Экс-участник телестройки любви «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о драке между двумя Надеждами - Кадышевой и Бабкиной, которая когда-то имела место во время съемок программы «Новогодний огонек».
Вечерний курьер 04:27
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Биатлон

Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт выступит на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
ProstoProSport 04:50
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Здоровье

Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения

Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Экономика сегодня вчера в 02:37
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное