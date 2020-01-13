с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

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