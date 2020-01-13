Политика
РИА НовостиПутин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств. Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов.
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с чего всё началось
Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область) в конце октября прошлого года.Интерфакс - Россия05:45
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Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов
Интерфакс - Россия05:45
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Здоровье
Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Общество
Акция «В метро без штанов» прошла в разных городах мира
Жители крупных городов от Берлина до Монреаля спустились в метро с оголенными ногами в рамках развлекательной акции "В подземку без штанов".
Политика
Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров
Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Политика
Иран признал Пентагон террористической организацией
Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Общество
Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»
Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск на 45 млн руб. против кинокомпании KD Studios, снявшей фильм «Эбигейл».
Общество
ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами.
Хоккей
Панин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата КХЛ
Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Здоровье
В Ельце все же закрывают филиал областной станции переливания крови
Позже региональные чиновники заявляли СМИ, что и без елецкого филиала у областной станции переливания крови (которую, кстати, возглавляет сын вице-спикера областного Совета Василия Мурузова) есть несколько передвижных автомобилей, которые могут заготавливать и консервировать донорскую кровь.
Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.
Происшествия
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу
Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар".
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Культура
Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»
Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Общество
Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Шоу-бизнес
В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной
В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар
Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
Авто
Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото
Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России.
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей
В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
Шоу-бизнес
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Транспорт
С 1 марта ограничена продажа билетов на поезда «Стриж» и «Ласточка»
На сайте РЖД отмечают, что это мера временная.