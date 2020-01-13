Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств. Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов.
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с чего всё началось
Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном
 на сайте Кремля по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область) в конце октября прошлого года.
Интерфакс - Россия05:45

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Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

РИА Новости07:23

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

РБК07:00

Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за утерю наркопрепаратов

Коммерсантъ06:20

Эксперт оценила поручение Путина не наказывать врачей за утрату лекарств

Газета.Ru07:41

Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков

Интерфакс05:56

Путин поручил освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств

ТАСС05:50

Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов

Интерфакс - Россия05:45
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Здоровье

Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году

КП - Нижний Новгород 10 января в 09:34
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Газета.Ru 01:55
Общество

Акция «В метро без штанов» прошла в разных городах мира

Жители крупных городов от Берлина до Монреаля спустились в метро с оголенными ногами в рамках развлекательной акции "В подземку без штанов".
Российская газета 06:07
Политика

Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров

Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.
Экономика сегодня 07:54
Общество

Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Вести.Ru 08:13
Политика

Иран признал Пентагон террористической организацией

Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.
Российская газета 08:45
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Общество

Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск на 45 млн руб. против кинокомпании KD Studios, снявшей фильм «Эбигейл».
РБК 07:21
Общество

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами.
РБК 06:43
Хоккей

Панин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата КХЛ

Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 07:42
Здоровье

В Ельце все же закрывают филиал областной станции переливания крови

Позже региональные чиновники заявляли СМИ, что и без елецкого филиала у областной станции переливания крови (которую, кстати, возглавляет сын вице-спикера областного Совета Василия Мурузова) есть несколько передвижных автомобилей, которые могут заготавливать и консервировать донорскую кровь.
Gorod48 07:10
Политика

Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.
Татар-информ 07:58
Происшествия

Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу

Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
Российская газета 08:20
Общество

Медведев отменил часть устаревших правительственных актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Ведомости 07:37
Шоу-бизнес

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Кино

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар".
Интерфакс 08:54
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru 07:33
Культура

Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»

Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Телепрограмма 01:31
Происшествия

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
РБК 08:25
Общество

Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну

РИА Новости вчера в 07:00
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Peopletalk 05:07
Шоу-бизнес

В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной

В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Газета.Ru 07:43
Политика

Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США

Военное обозрение вчера в 17:50
Футбол

«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар

Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
DP.RU 04:00
Авто

Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото

Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России.
Tvoe-avto.com 06:04
Происшествия

В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей

В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
Газета.Ru 07:18
Шоу-бизнес

Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками

Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Вести.Ru 06:58
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Транспорт

С 1 марта ограничена продажа билетов на поезда «Стриж» и «Ласточка»

На сайте РЖД отмечают, что это мера временная.
ГТРК Владимир 02:07
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