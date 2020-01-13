Политика

РБКРБКПутин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
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Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

Газета.Ru11:43

Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов

Интерфакс - Россия05:45

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

РБК07:00

Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за утерю наркопрепаратов

Коммерсантъ06:20

Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков

Интерфакс05:56

Путин поручил освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств

ТАСС05:50

Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

РИА Новости07:23
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