Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств. Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов.
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Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков

Интерфакс05:56

Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

РИА Новости07:23

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

РБК07:00

Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за утерю наркопрепаратов

Коммерсантъ06:20

Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

Газета.Ru11:43

Путин поручил освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств

ТАСС05:50

Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов

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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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