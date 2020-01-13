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РИА НовостиПутин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств. Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов.
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Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов
Интерфакс - Россия05:45
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