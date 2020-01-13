Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств. Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов.

Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

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