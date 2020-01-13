Политика
РИА НовостиПутин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств. Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов.
Читать в источнике
Оценить241
с чего всё началось
Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область) в конце октября прошлого года.Интерфакс - Россия05:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов
Интерфакс - Россия05:45
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Гаджеты
Создатель iPod рассказал историю появления гаджета
Бывший директор департамента по разработке и выпуску iPod Тони Фаделл рассказал об истории работы над популярным плеером.
Технологии
В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта
Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
Технологии
Глава Xiaomi рассказал, как появилось название компании
Об истории китайской корпорации рассказал ее генеральный директор Лэй Цзюнь. Слова руководителя Xiaomi привело издание Mydrivers.
Шоу-бизнес
Не «Друзья», а подружки. Энистон показала фото с коллегами из сериала
Американская актриса Дженнифер Энистон, наиболее известная по роли Рейчел в "Друзьях", опубликовала на своей странице в Instagram фото с коллегами из легендарного сериала.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Армия и оружие
Экипировку «Ратник» получили почти все бойцы 20-й армии ЗВО
Бойцы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершают перевооружение на экипировку «Ратник».
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Общество
Российских школьников научат контролировать негативные эмоции
В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся.
Армия и оружие
Эсминец США опасно сблизился с военным кораблем России
Американский эсминец совершил маневр на пересечение курса российского военного корабля, который мог повлечь столкновение судов.
Политика
Климкин прозрел: назвал Украину сырьевым придатком Европы
Павел Климкин, бывший глава украинского МИД, назвал Украину сырьевым придатком Европы.
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар
Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Политика