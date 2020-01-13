с чего всё началось

Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств. Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов.

Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

Политика Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.

Здоровье Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.

Гаджеты Создатель iPod рассказал историю появления гаджета Бывший директор департамента по разработке и выпуску iPod Тони Фаделл рассказал об истории работы над популярным плеером.

Технологии В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Политика Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).