Политика

ИзвестияИзвестияПутин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Президент отметил необходимость строительства дорог от Геленджика до Джубги. «Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья», — цитирует Путина ТАСС. По словам российского лидера, в Геленджик приезжает летом от 4 млн до 5 млн человек, из них часть с удовольствием поехала бы в Сочи.
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с чего всё началось

Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.
ТАСС07:43

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Путин поручил отодвинуть автомобильную и железную дороги от побережья Сочи

Комсомольская правда09:03

Путин поставил задачу перенести железную дорогу подальше от побережья Сочи

Московский Комсомолец08:44

Путин: стратегическая задача — перенос железной дороги от побережья Сочи

REGNUM08:03

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия08:13

Владимир Путин: «Отодвинуть железнодорожное полотно от побережья Сочи — стратегическая задача»

Sochinews08:06

Путин поставил новую стратегическую задачу по транспорту в районе Сочи

Lenta.ru08:17

Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

ТАСС07:43
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

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ТАСС 03:50
Общество

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Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

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Футбол

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