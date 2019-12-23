Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.

с чего всё началось

Президент отметил необходимость строительства дорог от Геленджика до Джубги. «Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья», — цитирует Путина ТАСС. По словам российского лидера, в Геленджик приезжает летом от 4 млн до 5 млн человек, из них часть с удовольствием поехала бы в Сочи.

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