Политика
ИзвестияПутин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Президент отметил необходимость строительства дорог от Геленджика до Джубги. «Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья», — цитирует Путина ТАСС. По словам российского лидера, в Геленджик приезжает летом от 4 млн до 5 млн человек, из них часть с удовольствием поехала бы в Сочи.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.ТАСС07:43
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Путин поставил задачу перенести железную дорогу подальше от побережья Сочи
Московский Комсомолец08:44
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Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
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Министр спорта России Павел Колобков во время совместного эфира «СЭ» и IZ.RU прокомментировал идею возвращения российского футбола на систему «весна-осень».
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На платформе «МойОфис» появились голосовые заметки
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Российские банки иногда отказывают гражданам в сдаче биометрических данных (голос и изображение лица) в Единую биометрическую систему (ЕБС), но ЦБ считает, что препятствий для сдачи биометрии быть не должно.
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На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
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Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
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Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
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Общество
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Кейт Миддлтон затмит Меган Маркл на Рождество
Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи отпразднуют Рождество в Калифорнии с матерью Меган, а не в обществе Елизаветы II.