Коронавирус

News.ruNews.ruПутин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
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Путин поручил отсрочить малому бизнесу выплаты налогов из-за коронавируса

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ИА Красная Веснавчера в 04:48
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