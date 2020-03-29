Коронавирус

News.ruNews.ruПутин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
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Платежи с отсрочкой

Российская газетавчера в 15:15

Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода

ТК Звездавчера в 04:40

Путин поручил помочь экономике России из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 06:19

Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода

Газета.Ruвчера в 04:41

Путин поручил отсрочить малому бизнесу выплаты налогов из-за коронавируса

РБКвчера в 07:34

Президент поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода

Эхо Москвывчера в 05:02

Путин поручил снизить до 15% страховые взносы малого и среднего бизнеса

ИА Красная Веснавчера в 04:48
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в ряде районов Подмосковья выявлено 36 случаев заражения коронавирусом.
News.ru 28 марта в 09:52
Политика

Мундеп подаст иск против Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в Москве

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович намерен подать иск против мэра Москвы Сергея Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в столице.
Эхо Москвы 09:52
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Общество

В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции

В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:07
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru 16:23
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Политика

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
REGNUM 09:29
Шоу-бизнес

Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Актуальные Новости вчера в 10:14
Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
Общество

Санкт-Петербург объявил режим самоизоляции

В Санкт-Петербурге последовали примеру Москвы и ввели режим самоизоляции, сообщает «Коммерсантъ».
МордовМедиа 14:18
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Киберспорт

Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact

Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
CyberSport.ru 15:26
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Авто

В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня вчера в 02:19
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 14:13
Кино

Видео: профессиональные каскадёры показали бой из «Ведьмака»

Вашингтон, 30 марта 2020, 09:57 — REGNUM Команда каскадёров из США показала постановочный бой по мотивам франшизы «Ведьмак».
REGNUM 02:57
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Наука

Ученым удалось найти способ борьбы с устойчивыми бактериями

В рамках недавно проведенного исследования специалистам удалось найти способ, который позволяет так изменять существующие антибиотики, чтобы они могли эффективно бороться с устойчивыми бактериями.
Goroday.ru 28 марта в 02:18
Общество

В Нижегородской области ввели режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции ввели в Нижегородской области.
Собака.ru 14:30
Общество

Жителям Рязанской области запретили покидать дома

В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Российская газета 08:41
Спорт

Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Нева Спорт вчера в 12:52
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Общество

Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде.
РБК 17:00
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
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