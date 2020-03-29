На сайте Кремля опубликован список поручений президента в связи с распространением коронавируса. Путин поручил правительству продлить на полгода сроки уплаты налогов (в том числе и авансов) для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Путин поручил дать отсрочку по налогам на полгода. Но не всем

Общество Правительство установило максимальный размер пособия по безработице Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.

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Экономика Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.

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Общество В России ужесточили наказание за нарушение карантина и самоизоляции Если же нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер штрафа для граждан составит до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.

Общество В России разработали противовирусный комбинезон Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.

Кино Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Политика Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса Несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, является преступной халатностью, заявил президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах страны.

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Интернет Telegram добавил папки для чатов и каналов Как сообщают официальные представители Telegram, теперь каждый из пользователей может размещать чаты в папки по сферам, таким как "Работа", "Семья", "Развлечения" и другие.

Шоу-бизнес Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына Татьяна Брухунова все же подтвердила рождение сына.

Политика Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

Политика Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом, а также призвал россиян проявить заботу о старшем поколении.

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