Коронавирус
ИА Клерк.РуПутин поручил дать отсрочку по налогам на полгода. Но не всем
На сайте Кремля опубликован список поручений президента в связи с распространением коронавируса. Путин поручил правительству продлить на полгода сроки уплаты налогов (в том числе и авансов) для субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Президент поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода
Эхо Москвывчера в 05:02
Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода
ТК Звездавчера в 04:40
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