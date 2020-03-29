Коронавирус

ИА Клерк.РуИА Клерк.РуПутин поручил дать отсрочку по налогам на полгода. Но не всем

На сайте Кремля опубликован список поручений президента в связи с распространением коронавируса. Путин поручил правительству продлить на полгода сроки уплаты налогов (в том числе и авансов) для субъектов малого и среднего предпринимательства.
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