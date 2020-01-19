Коронавирус
News.ruПутин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса
Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
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Президент поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода
Эхо Москвывчера в 05:02
Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода
ТК Звездавчера в 04:40
Президент поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса
Российская газетавчера в 04:57
Путин поручил снизить до 15% страховые взносы малого и среднего бизнеса
ИА Красная Веснавчера в 04:48
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