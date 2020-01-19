Коронавирус

News.ruNews.ruПутин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
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Путин поручил отсрочить малому бизнесу выплаты налогов из-за коронавируса

РБКвчера в 07:34

Путин поручил помочь экономике России из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 06:19

Президент поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода

Эхо Москвывчера в 05:02

Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода

Газета.Ruвчера в 04:41

Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода

ТК Звездавчера в 04:40

Президент поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса

Российская газетавчера в 04:57

Путин поручил снизить до 15% страховые взносы малого и среднего бизнеса

ИА Красная Веснавчера в 04:48
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Здоровье

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:40
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО 14:45
Политика

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
REGNUM 09:29
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая

Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
ТАСС 22:27
Политика

Госдума даст право кабмину вводить режим ЧС по всей стране

Госдума уже во вторник планирует принять закон о семилетних сроках для нарушителей карантина.
BFM.ru 11:20
Общество

В России ограничили количество возвращающихся из-за рубежа граждан

Россия временно ограничивает количество граждан, возвращающихся из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Аргументы и Факты 15:09
Космос

Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением

Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
V-kosmose.com 09:24
Армия и оружие

Коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава

Взгляд.ру 06:12
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
АБН вчера в 01:53
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС 11:36
Здоровье

32 больных коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии

По словам министра, в стране подготовлено 78 000 коек для приема пациентов с коронавирусом, и планируется, что их количество увеличится до 100 000.
Аргументы и Факты 05:27
Происшествия

Сахалинцы, изолированные в лагере «Юбилейный», продолжают бастовать

Сахалинцы, изолированные в Березняках, продолжают бастовать .
АСТВ 27 марта в 23:23
Космос

К нашей планете летит комета Атлас

29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой.
Портал Поиск вчера в 03:24
Экономика

«Яндекс.Такси» сделает из своих водителей доставщиков. А менеджеры станут таксистами

PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев пояснил, что агрегатора перечисляют водителям гарантированные выплаты в зависимости от числа заказов и региона.
Znak.com 21:02
Транспорт

Аэропорт Южно-Сахалинска уточняет расписание

Рейсы EO-669/ 670 авиакомпании "Икар" Южно-Сахалинск- Хабаровск — Южно-Сахалинск отменяются по вторникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям с 01.04.2020 по 23.04.2020, а с 03.04.2020 по 20.04.2020 отменяются по понедельникам и пятницам.
Сахалин.Инфо 22:57
Энергетика

Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:20
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Ведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Lenta.ru 16:23
Общество

В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

Tkgorod.ru 20:56
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM 01:48
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Технологии

Обновление Windows 10 вызывает проблемы интернет-соединения

Новое обновление системы Windows 10 вызывает трудности с интернет-соединением.
Сергиевские Куранты 09:19
Общество

Мишустина просят закрыть алкомаркеты на время карантина

В связи со сложностью происходящих событий, профилактикой алкоголизма, прошу вас принять соответствующие меры: поручить закрыть алкомаркеты, наливайки в жилых домах на время карантина, - пишет Хамзаев.
Znak.com 21:46
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
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