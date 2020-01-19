Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.

Политика Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19 Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.

Космос Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Здоровье 32 больных коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии По словам министра, в стране подготовлено 78 000 коек для приема пациентов с коронавирусом, и планируется, что их количество увеличится до 100 000.

Транспорт Аэропорт Южно-Сахалинска уточняет расписание Рейсы EO-669/ 670 авиакомпании "Икар" Южно-Сахалинск- Хабаровск — Южно-Сахалинск отменяются по вторникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям с 01.04.2020 по 23.04.2020, а с 03.04.2020 по 20.04.2020 отменяются по понедельникам и пятницам.

Энергетика Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну» Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.

Общество Мишустина просят закрыть алкомаркеты на время карантина В связи со сложностью происходящих событий, профилактикой алкоголизма, прошу вас принять соответствующие меры: поручить закрыть алкомаркеты, наливайки в жилых домах на время карантина, - пишет Хамзаев.