Коронавирус

News.ruNews.ruПутин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
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Путин поручил отсрочить малому бизнесу выплаты налогов из-за коронавируса

РБК29 марта в 07:34

Президент поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода

Эхо Москвы29 марта в 05:02

Президент поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса

Российская газета29 марта в 04:57

Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода

Газета.Ru29 марта в 04:41

Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода

ТК Звезда29 марта в 04:40

Малый бизнес получит отсрочку по налогам до 30 марта — Путин

Телеканал 360°29 марта в 04:40

Путин поручил помочь экономике России из-за коронавируса

Lenta.ru29 марта в 06:19
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:45
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК вчера в 12:54
Армия и оружие

Сивков объяснил, почему американские F-35 являются «металлоломом»

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, почему Корпус морской пехоты (КМП) США намерен отказаться от новой партии F-35.
Политическая Экспертиза вчера в 14:20
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Авто

С 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada

Сообщается, что письмо с указаниями о повышении цен примерно на 1% разослано по дилерским центрам. Об этом пишет «Российская газета».
Gazeta.SPb 29 марта в 04:09
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Футбол

«Спартак» признали самым популярным клубом Европы

Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Матч ТВ 29 марта в 18:21
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Здоровье

У тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри

В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
Европейско-Азиатские новости вчера в 02:24
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Общество

Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а население республики их одобряет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
ФАН вчера в 20:39
Общество

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
РИА Новости 29 марта в 16:17
Здоровье

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Lenta.ru вчера в 20:57
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета вчера в 09:02
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Общество

В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
ПроТуймазы вчера в 03:47
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Здоровье

В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом

Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.
Российская газета 01:07
Футбол

Колосков высказался о снижении зарплат футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о снижении зарплат футболистам на время пандемии коронавируса, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 18:50
Армия и оружие

Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе

В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:53
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре

RT на русском вчера в 22:53
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru вчера в 20:49
Политика

Путин заявил об ответе на провокации и слухи на тему коронавируса

Глава государства напомнил, что накануне подписал перечень поручений по мерам, о которых говорил в предыдущем обращении.
Российская газета вчера в 09:36
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