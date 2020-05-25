Президент РФ Владимир Путин потребовал по минимуму сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор. Глава государства провел в Кремле личную встречу с генеральным директором компании Олегом Белозеровым. Президент РФ отметил, что он согласен ос необходимостью сокращать объем инвестиций в проектирование.

Путин поручил по минимуму сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 948

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,9K

Наука Ученые нашли ген стройности, мешающий человеку набирать лишний вес Ученые проанализировали данные около 50 тысяч человек и установили конкретный ген, отвечающий за набор лишнего веса у многих людей.

Шоу-бизнес Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале Алина Чусь, участница двух сезонов шоу «Холостяк», оценила выбор главного героя проекта Антона Криворотова и рассказала корреспонденту iReactor о своих впечатлениях от шоу. 12

Футбол Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо» Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 1,9K

Общество Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". 450

Шоу-бизнес Запашный вступился за рассказавшего о бедствиях артистов Пригожина Как сообщает "Вечерняя Москва", дрессировщик и генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал шквал критики, которая обрушилась на продюсера Иосифа Пригожина, рассказавшего о бедственном положении артистов из-за вспышки коронавируса. 3

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 43

Происшествия В Екатеринбурге жертвами урагана стали три человека В Екатеринбурге во время урагана погибли три человека, сообщает местное издание E1.RU со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Свердловской области. 125

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 854

Здоровье Самоизоляция как норма, новая Конституция как победа над вирусом Россия выходит из самоизоляции и остается с ней В России, которая удерживает уверенное второе место по числу заболевших новым коронавирусом в мире, все смелее отменяют ограничения, связанные с противодействием инфекции.

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов. 95

Армия и оружие Минобороны получит два спутника связи «Меридиан-М» Заказ на изготовление двух космических спутников связи «Меридиан-М» согласовали представители министерства обороны России и руководство предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», входящего в госкорпорацию «Роскосмос», 26 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационно-космической отрасли.