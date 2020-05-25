Экономика
Народные новостиПутин поручил по минимуму сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор
Президент РФ Владимир Путин потребовал по минимуму сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор. Глава государства провел в Кремле личную встречу с генеральным директором компании Олегом Белозеровым. Президент РФ отметил, что он согласен ос необходимостью сокращать объем инвестиций в проектирование.
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Наука
Солнечные элементы следующего поколения прошли международные испытания
Evo-rus.com 23 мая в 10:48
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах
Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец вчера в 11:10
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Наука
Ученые нашли ген стройности, мешающий человеку набирать лишний вес
Ученые проанализировали данные около 50 тысяч человек и установили конкретный ген, отвечающий за набор лишнего веса у многих людей.
Московский Комсомолец 07:15
Шоу-бизнес
Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале
Алина Чусь, участница двух сезонов шоу «Холостяк», оценила выбор главного героя проекта Антона Криворотова и рассказала корреспонденту iReactor о своих впечатлениях от шоу.
iReactor 10:28
Армия и оружие
Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников
Свыше 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции.
Газета.Ru 04:40
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
Футбол
Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»
Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru 15:56
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Общество
Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ
Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:56
Шоу-бизнес
Запашный вступился за рассказавшего о бедствиях артистов Пригожина
Как сообщает "Вечерняя Москва", дрессировщик и генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал шквал критики, которая обрушилась на продюсера Иосифа Пригожина, рассказавшего о бедственном положении артистов из-за вспышки коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 20:14
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
Известия 16:55
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
В Екатеринбурге жертвами урагана стали три человека
В Екатеринбурге во время урагана погибли три человека, сообщает местное издание E1.RU со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Свердловской области.
Ведомости 12:37
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Здоровье
Самоизоляция как норма, новая Конституция как победа над вирусом
Россия выходит из самоизоляции и остается с ней В России, которая удерживает уверенное второе место по числу заболевших новым коронавирусом в мире, все смелее отменяют ограничения, связанные с противодействием инфекции.
Сахалин.Инфо 19:03
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Армия и оружие
Минобороны получит два спутника связи «Меридиан-М»
Заказ на изготовление двух космических спутников связи «Меридиан-М» согласовали представители министерства обороны России и руководство предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», входящего в госкорпорацию «Роскосмос», 26 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационно-космической отрасли.
ИА Красная Весна 18:40
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Энергетика
Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года
В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала.
РБК 17:00
Общество
Volkswagen выплатит очередную компенсацию пострадавшим от Дизельгейта
Высший суд страны постановил, что Volkswagen должен выкупить автомобили, оснащенные поражающими устройствами, но потребители должны принять текущую стоимость автомобиля, исходя из пробега, который они проехали с момента его покупки, а не цены покупки.
SpeedMe 16:42
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru 18:54
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Civilization VI – не первая бесплатная игра в магазине Epic Games.
Evo-rus.com 23 мая в 11:23