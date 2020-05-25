Экономика
Народные новостиПутин поручил по минимуму сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор
Президент РФ Владимир Путин потребовал по минимуму сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор. Глава государства провел в Кремле личную встречу с генеральным директором компании Олегом Белозеровым. Президент РФ отметил, что он согласен ос необходимостью сокращать объем инвестиций в проектирование.
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Хоккей
«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ
Руководство омского «Авангарда» рассматривает вариант, при котором легионеры клуба Свен Андригетто и Тэйлор Бек будут проходить предсезонную подготовку в ВХЛ.
Metaratings 09:40
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM 11:31
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 вчера в 05:20
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ 18:24
Общество
В Госдуме предрекли рост цен на туалетную бумагу
По мнению исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, в течение трех недель стоимость гигиенических товаров может вырасти на 10-15%, а самая недорогая туалетная бумага (15–20 рублей за рулон) может совсем исчезнуть.
Известия 15:04
Авто
Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class
Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня 09:26
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Экономика
Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ
Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
Футбол
Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский объяснил, почему решил переехать вместе с семьёй в США.
Чемпионат 12:56
Общество
«Тыгын» Дархан накормит Ил Тумэн и его гостей
«Служба общественного питания Тыгын Дархан» выиграла конкурс, объявленный аппаратом Государственного Собрания (Ил Тумэн) на организацию, обслуживание и обеспечение питанием.
SakhaNews 12:18
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на нехватку денег
Вдова актера Николая Караченцова пожаловалась на сложное финансовое положение.
Культуромания 08:40
Происшествия
СК опубликовал фото предполагаемого убийцы 14-летней девочки в Пензе
Московский Комсомолец 14:35
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
Политика
Минюст разрешил партии создателя World of Tanks участвовать в выборах
Министерство юстиции России зарегистрировало политическую Партию прямой демократии, которую основал один из создателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров, как имеющую право участвовать в выборах в Госдуму.
РБК 09:37
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
Общество
Организованный детский отдых будет очень ограниченным
Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.
Коммерсантъ 18:24
Здоровье
15 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
24 мая в Амурской области подтверждено 15 новых случаев коронавируса: 10 - в Благовещенске, по одному - в Шимановске, в Свободном, Магдагачинском, Благовещенском и Ромненском районах.
Телепорт вчера в 02:39
Происшествия
Ураган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган.
РЕН ТВ 09:18
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Американские военные провели испытания лазерного оружия против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории нейтральных вод Тихого океана.
Деловое.ТВ 04:35