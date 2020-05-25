Президент РФ Владимир Путин потребовал по минимуму сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор. Глава государства провел в Кремле личную встречу с генеральным директором компании Олегом Белозеровым. Президент РФ отметил, что он согласен ос необходимостью сокращать объем инвестиций в проектирование.

Путин поручил по минимуму сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор

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